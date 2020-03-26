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İşte koronavirüsün yüzeylerde yaşama süresi! O yüzde tam 5 gün barınıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen Yeni tip Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Agresif bulaşıcı tavrıyla büyük bir hızla yayılan Koronavirüs salgını insanlardaki panik ve endişeyi her geçen gün arttırıyor. İnsandan insana bulaşma özelliğinde virüs, ülkelerde vaka sayısının ve ölümlerin katlanarak artmasına neden oluyor. Virüsün yayılma hızını yavaşlatmak için kişilerin sosyal izolasyonu uygulamaları ve evlerinde kalmaları tavsiye ediliyor.

İşte koronavirüsün yüzeylerde yaşama süresi! O yüzde tam 5 gün barınıyor

11 Mart’ta Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar virüse dair bilgileri daha yoğun bir şekilde araştırmaya başladılar. Virüs yeni tip olduğu için bilim insanları ancak benzer hastalıklar üzerinden ve virüs sürecini yaşayan Çin’in tecrübelerinden yararlanarak bilgi elde edebiliyorlar. Virüsün dış ortamlarda daha kırılgan olduğunu söyleyen bilim insanları, hava yoluyla buluşma ihtimalinin yüzey yoluyla bulaşma ihtimalinden daha yüksek olduğunu her fırsatta belirtiyorlar.

Özellikle kişilerin el hijyenine dikkat etmesi konusunda konsensüs oluşturan bilim insanları en az 1 metrelik sosyal mesafenin bırakılması gerektiğini de vurguluyor. Kişisel hijyenin yanında vatandaşlar yüzeylerde virüsün yaşama ihtimaline karşı da tedirginlik hissediyorlar. Peki, Koronavirüs hangi yüzeyde kaç gün yaşıyor? İşte, araştırmalar sonucunda Koronavirüs’ün yüzeylerde tutunmasına dair merak edilen bütün detaylar…

YÜZEYLERE TEMASTAN SONRA ELLER MUTLAKA TEMİZLENMELİ

Tıp dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan New England Journal Of Medicine’de 17 Mart 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden uzmanların Koronavirüs’ün yüzeylerde yaşama süresine dair bilgiler yayınlandı. Yapılan araştırma; Kovid-19’a yol açan yeni tip Koronavirüs’ün daha önceki yıllarda ortaya çıkan SARS virüsüyle benzer yapıda olduğunu ortaya koydu.

2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınının ortaya çıkan SARS-CoV1 ile Kovid19’a neden olan SARS-CoV2 virüsünden alınan örnekler sonucunda, bu iki virüsün farklı yüzeylerde yaşama sürelerinin benzerlik gösterdiği sonucuna vardı. Bu sonuca göre bazı yüzeylerde virüsün yaşama süresi belirtilmiştir:

Bakır yüzeylerde 4 saat,
Paslanmaz çelik yüzeylerde 72 saat (3 gün)
Kağıt üzerinde 96-120 saat (4-5 gün),
Plastik yüzeylerde 120 saat (5 gün),
Alüminyum yüzeylerde 2-8 saat,
Korunmak için kullanılan plastik ameliyat eldivenlerinde 8 saat,
Tahta ve cam yüzeylerde 96 saat (4gün)

Elde edilen genel sonuçların yayında virüsün aktif kalma süresi sıcaklık, nem oranı ve virüsün miktarı gibi etmenlere göre değişiklik gösterir. Uzmanlar gün içerisinde bu yüzeylere dokunulmasının ardından ellerin bol sabun ve su ile yıkanmasını tavsiye ediyor. Aynı zamanda el dezenfektanları ve kolonyada bu yüzeylere temastan sonra kullanılmalıdır. El temizliğinin öneminin yanında yüzeyleri seyreltişmiş çamaşır suyu ve sirke ile günde en az 1 kez silmekte virüsten korunmak için tercih edilebilecek yöntemlerden biridir.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA KORONAVİRÜSE KARŞI KORUYUCU TEDBİRLER

Ellerinizi sık sık bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkayın.
Öksürme ve hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil ile ağzınızı ve burnunuzu kapatın.
Mendil yoksa dirsek içini kullanabilirsiniz.
Temiz olmayan ellerle yüzünüze, gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayın.
Yurtdışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.
Sosyal mesafenizi koruyun ve kişiler ile aranıza en az 1 metre mesafe koyun.
Yurtdışından dönüşlerde ilk 14 günü evde geçirin. Evinizi izole edin ve izole edilmiş kişinin
yanına maskesiz girmeyin.
Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.
Sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjan ile her gün temizleyin.
Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.

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