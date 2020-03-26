İşte koronavirüsün yüzeylerde yaşama süresi! O yüzde tam 5 gün barınıyor

11 Mart’ta Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar virüse dair bilgileri daha yoğun bir şekilde araştırmaya başladılar. Virüs yeni tip olduğu için bilim insanları ancak benzer hastalıklar üzerinden ve virüs sürecini yaşayan Çin’in tecrübelerinden yararlanarak bilgi elde edebiliyorlar. Virüsün dış ortamlarda daha kırılgan olduğunu söyleyen bilim insanları, hava yoluyla buluşma ihtimalinin yüzey yoluyla bulaşma ihtimalinden daha yüksek olduğunu her fırsatta belirtiyorlar.

Özellikle kişilerin el hijyenine dikkat etmesi konusunda konsensüs oluşturan bilim insanları en az 1 metrelik sosyal mesafenin bırakılması gerektiğini de vurguluyor. Kişisel hijyenin yanında vatandaşlar yüzeylerde virüsün yaşama ihtimaline karşı da tedirginlik hissediyorlar. Peki, Koronavirüs hangi yüzeyde kaç gün yaşıyor? İşte, araştırmalar sonucunda Koronavirüs’ün yüzeylerde tutunmasına dair merak edilen bütün detaylar…

YÜZEYLERE TEMASTAN SONRA ELLER MUTLAKA TEMİZLENMELİ

Tıp dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan New England Journal Of Medicine’de 17 Mart 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden uzmanların Koronavirüs’ün yüzeylerde yaşama süresine dair bilgiler yayınlandı. Yapılan araştırma; Kovid-19’a yol açan yeni tip Koronavirüs’ün daha önceki yıllarda ortaya çıkan SARS virüsüyle benzer yapıda olduğunu ortaya koydu.