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İşte MHP’nin Ruh Sağlığı Yasası teklifinin detayları

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, partilerinin Ruh Sağlığı Yasası teklifine ilişkin detayları anlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, partilerinin Ruh Sağlığı Yasası teklifine ilişkin detayları anlattı. Depboylu, "Bu yasa engelleyici, önleyici hizmetlerden tedavi edilecek son noktaya kadar her alanı kapsamış durumda" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM grup toplantısında Ruh Sağlığı Yasası’na ihtiyaç olduğunu dile getirmişti. Meclise geçtiğimiz dönem sunulan Ruh Sağlığı Yasası teklifini hazırlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İHA muhabirine 24 maddelik yasanın içeriği ve kapsamına dair açıklamalarda bulundu. Bugün bakıldığında toplumda ciddi sorunların görüldüğünü ifade eden Depboylu, bununla basın aracılığıyla üçüncü sayfa haberlerinde ve televizyonlarda karşılaşıldığını belirtti. Toplumsal şiddet ve tahammülsüzlüğün giderek arttığını vurgulayan Depboylu, özellikle kadınlara yönelik daha fazla şiddet olduğunu söyledi. Çok sayıda kadının üzücü bir şekilde katledildiğini dile getiren Depboylu, bütün bunların çözülmesi gereken ciddi sorunlar olduğunu aktardı.

"En büyük risk psikoloji eğitimi almamış kişilerin istismarı"
İntihar oranlarına, hayvanlara karşı uygulanan şiddete, bağımlılığın 10 yaşa kadar düşmesine ve hızla artan antidepresan kullanımına değinen Depboylu, "Bütün bunlar toplumda ciddi anlamda bir desteğe ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Toplumda ruh sağlığını koruyabilmek ve mevcut sorunların üzerine gidebilmek için bu alanda hizmet verenlerin ve hizmet alanların koşullarını dikkate alarak alanı disipline etmemiz gerekiyor. Hizmet alanların profesyonel desteğe ulaşma konusunda sıkıntıları mevcut. Devlet hastanelerinde hasta yoğunluğu çok fazla, hasta yükü çok fazla. Bir iki ay sonraya randevu alabiliyorsunuz. Özel sigortalar desteklemediği için özel hastaneler bu hizmetleri vermiyor. Muayenehanelerde de terapi ücretleri çok yüksek. En büyük risk de psikoloji alanında eğitim almamış kişilerin bu alanı istismar etmesi" şeklinde konuştu.

"Yasa son noktaya kadar her alanı kapsıyor"
Teklifin yasalaşması halinde özel sağlık sigortalarının da bu kapsama alınması gerekeceğini aktaran Depboylu, ayrıca yasanın ilaç ücretlerinin ihtiyaç sahipleri tarafından ödenmemesini içerdiğini açıkladı. Sadece ilaç değil terapi hizmetlerinin de devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydeden Depboylu, "Yine bu yasa engelleyici, önleyici hizmetlerden tedavi edilecek son noktaya kadar her alanı kapsamış durumda. Bu yasanın hazırlanmasında çok sayda dernek de var. Meslek elemanları arkadaşlarımızın desteğiyle bir yasa hazırladık. Şuanda Türkiye’de yapılan bir çalışmaya göre ihtiyacı olanların sadece yüzde 14’ü profesyonel destek alabiliyor. Biz istiyoruz ki ihtiyaç duyan herkes bu desteği alabilsin" dedi.
Depboylu, bu yasanın gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğunu anımsatarak, hizmetin dört dörtlük uygulamaya başladığında gergin olayların yavaş yavaş gerilemeye başlayacağını söyledi.

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