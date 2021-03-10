İşte Miraç gecesinde yapılacak ibadetler | Bu gece nasıl dua edilmeli?

Namaz, bu gece müjdelenmiştir. Cennet ve Cehennem, bu gece bildirilmiştir. Bu gece, diğer gecelere nazaran çok özeldir. Miraç gecesinde yapılacak ibadetlerin sevabı çok büyüktür. Peygamber Efendimizin bu geceye özel bir duası bulunmazdı. Her gece nasıl yapıyorsa öyle yapar, ancak Miraç kandilinde oruç tutardı.

MİRAÇ GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Miraç Gecesi Yapılacaklar için en başta namaz gelir. Bu gece kılınacak namazların sevabı Efendimiz tarafından hadisi şeriflerle önemi ve faziletleri ile bildirilmiştir. Peki, Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı?

İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:



Gecenin bir bölümü teheccüd namazı

Zikir

İstiğfar

Dua etmek

Seherde kuşluk (dûha) namazı

Kur'an okumak

Bediüzzaman Hazretleri, “Leyle–i Mi’rac, ikinci bir Leyle–i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşâallah her biriniz kırk bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.” sözleriyle bu gecenin manevî bir fırsat bilinip değenlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir.