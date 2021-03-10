İşte Miraç gecesinde yapılacak ibadetler | Bu gece nasıl dua edilmeli?

Namaz, bu gece müjdelenmiştir. Cennet ve Cehennem, bu gece bildirilmiştir. Bu gece, diğer gecelere nazaran çok özeldir. Miraç gecesinde yapılacak ibadetlerin sevabı çok büyüktür. Peygamber Efendimizin bu geceye özel bir duası bulunmazdı. Her gece nasıl yapıyorsa öyle yapar, ancak Miraç kandilinde oruç tutardı.
Miraç Gecesi Yapılacaklar için en başta namaz gelir. Bu gece kılınacak namazların sevabı Efendimiz tarafından hadisi şeriflerle önemi ve faziletleri ile bildirilmiştir. Peki, Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı?
İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:
Gecenin bir bölümü teheccüd namazı
Zikir
İstiğfar
Dua etmek
Seherde kuşluk (dûha) namazı
Kur'an okumak
Bediüzzaman Hazretleri, “Leyle–i Mi’rac, ikinci bir Leyle–i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşâallah her biriniz kırk bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.” sözleriyle bu gecenin manevî bir fırsat bilinip değenlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir.
Bir diğer Miraç Gecesi Yapılacaklar için ise şunlar tavsiye edilir:
“Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, iki rekatta oturup teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere;
‘Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber’ (Türkçe anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür)
Deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (sav)’e 100 kere salat okursa;
Bir kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir desabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah onun bütün dualarını kabul eder.”
MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK SALAVATLAR
Aleyhissalatu vesselam: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.
Sallallahu aleyhi ve sellem: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)
MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUA: AMENERRASULÜ
Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu:
اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه۪ وَالْمُؤْمِنُونَۜ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ۜ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪۠ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ ﴿٢٨٥﴾
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ﴿٢٨٦﴾
Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu
Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)
Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)
MİRAÇ KANDİLİNİN FAZİLETLERİ
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, miraç muzicesinin yaşanması ve ümmetinin cehennemin nasıl yerler olduğu, miraç mucizesinde nelerle karşılaştığını şu hadisleriyle belirtmektedir:
‘Ben Kabe’nin Hatim kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi îman ve hikmetle dolu, altından bir kap getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi iman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu…’
Miraç Gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır.
Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. ‘Bunlar, gıybetederek insanların etlerini yiyenlerdir.’ denildi.
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Terim olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını belirtir. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da göğe yükseliş şeklinde yorumlandığından dolayı, kaynaklarda genellikle “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
Miraç, kelime anlamıyla "yükselecek yer", “merdiven", "en yüksek makam" manalarına geliyor. Sözlükte “yükselmek, yukarı çıkmak” anlamındaki urûc kökünden türeyen bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “merdiven, yukarı çıkma vasıtası” demektir. İslam’da “Yaradan'a yükseliş ve arınma" olarak bilinir.
MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Recep ayının 27. gecesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e oradan da 7 kat semaya yükseldiği, döndüğünde ise ümmetine 5 vakit farz namazı müjdelediği mucize gecedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e her katta farklı peygamberlerle görüşür, Peygamberimize her katta Cebrail (a.s) eşlik eder ve 7. Kat semadan sonra bu sınırı geçemeyeceğini bundan sonra yalnız devam edeceğini söyler.
Peygamberimiz ise Refref vasıtasıyla Allah ile görüşür.
Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 7 kat semada görüştüğü peygamberler:
Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılınırken, Yaradan’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdelendi. Ayrıca Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
İslam inancına göre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Miraç gecesi, Yaradanın davetinin ardından Cebrail Aleyhisselam’la birlikte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura çıktı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yolculuğunda "Burak" ismindeki binekle seyahat etti.
Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazının ardından bu ayetler okunur, iman dile getirilir.
Ayrıca bu gece Allahû Têâlâ, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini muhafaza etmeyi, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı hedefleyen 12 emir vahyetti.