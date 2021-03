İşte Miraç gecesinde yapılacak ibadetler | Bu gece nasıl dua edilmeli?

Bediüzzaman Hazretleri, “Leyle–i Mi’rac, ikinci bir Leyle–i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşâallah her biriniz kırk bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.” sözleriyle bu gecenin manevî bir fırsat bilinip değenlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir.

Namaz, bu gece müjdelenmiştir. Cennet ve Cehennem, bu gece bildirilmiştir. Bu gece, diğer gecelere nazaran çok özeldir. Miraç gecesinde yapılacak ibadetlerin sevabı çok büyüktür. Peygamber Efendimizin bu geceye özel bir duası bulunmazdı. Her gece nasıl yapıyorsa öyle yapar, ancak Miraç kandilinde oruç tutardı.

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK SALAVATLAR Aleyhissalatu vesselam: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Bir diğer Miraç Gecesi Yapılacaklar için ise şunlar tavsiye edilir: “Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, iki rekatta oturup teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere; ‘Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber’ (Türkçe anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür) Deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (sav)’e 100 kere salat okursa; Bir kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir desabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah onun bütün dualarını kabul eder.”

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. ‘Bunlar, gıybetederek insanların etlerini yiyenlerdir.’ denildi.

Miraç gecesi, uğradığım her melek topluluğu, ümmetime hacamatı tavsiye etti.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?



Terim olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını belirtir. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da göğe yükseliş şeklinde yorumlandığından dolayı, kaynaklarda genellikle “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

Miraç, kelime anlamıyla "yükselecek yer", “merdiven", "en yüksek makam" manalarına geliyor. Sözlükte “yükselmek, yukarı çıkmak” anlamındaki urûc kökünden türeyen bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “merdiven, yukarı çıkma vasıtası” demektir. İslam’da “Yaradan'a yükseliş ve arınma" olarak bilinir.

MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?



Recep ayının 27. gecesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e oradan da 7 kat semaya yükseldiği, döndüğünde ise ümmetine 5 vakit farz namazı müjdelediği mucize gecedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e her katta farklı peygamberlerle görüşür, Peygamberimize her katta Cebrail (a.s) eşlik eder ve 7. Kat semadan sonra bu sınırı geçemeyeceğini bundan sonra yalnız devam edeceğini söyler.