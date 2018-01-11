KADIN

İşte mucizenin adı! Bebeği hayata döndürmek için elinden geleni yaptı

İşte mucizenin adı! Bebeği hayata döndürmek için elinden geleni yaptı

Filipinler'de doğduktan sonra nefes alamadığı gözlenen bebek, ebenin mücadelesi sonucu tekrar hayat döndü. Ameliyathanede gerekli ekipmanı olmaması nedeniyle, kendi çabalarıyla bebeğin nefes almasını sağlayan ebe, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Filipinlerde bir doğum kliğinde yaşanan olay bir mucizeyi gözler önüne serdi. Doğduğu anda baş aşağı tutulan, poposu tokatlanan ve birkaç defa masaj yapılan bebek yaşam belirtisi göstermeyince, ebe kendi imkanlarıyla bebeği hayata döndürmeye çalıştı.

yenidoan (2)

Göbek kordunu hala anneye bağlı olan bebeğin nefes almaması üzerine hemen müdahalede bulunan ebe, kalp masajı ve ağzından nefes üfleyerek öldü sanılan bebeğin tekrar nefes almasını sağladı.

yenidoan (3)

5 dakika boyunca bebeği hayata döndürmeye çalışan ebenin bu anları bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve 6 binin üzerinde paylaşım aldı.

yenidoan (5)

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Kadın bedenini ilmek ilmek işledi Kadın bedenini ilmek ilmek işledi
2 Regl döneminde kramplardan kaçınmanın yolları Regl döneminde kramplardan kaçınmanın yolları
3 Bu sinyaller tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir Bu sinyaller tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir
4 Sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmek için buna dikkat edin Sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmek için buna dikkat edin
5 Basit yöntemlerle etkili görünmenin yolları Basit yöntemlerle etkili görünmenin yolları
6 Egzersiz ve diyet yapmadan da kilo vermek mümkün Egzersiz ve diyet yapmadan da kilo vermek mümkün

Haftanın En İyileri

1 Hayat kurtaran ilk yardım bilgileri Hayat kurtaran ilk yardım bilgileri
2 Diş problemlerinden kurtulmanın doğal ve basit yolları Diş problemlerinden kurtulmanın doğal ve basit yolları
3 Her ebeveynin bilmesi gerekiyor! Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat Her ebeveynin bilmesi gerekiyor! Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat
4 Kadınların yüzde 58'i regl dönemlerinden utanıyor! Kadınların yüzde 58'i regl dönemlerinden utanıyor!
5 Bu belirtileri görmezden gelmeyin! Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
6 Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren belirtiler Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren belirtiler
Kadın Sağlığı

İşte hormonal dengesizliğin en sık belirtileri

BURÇLAR - ASTROLOJİ

Oğlak burcunda oluşacak Yeniay'ın burçlar üzerindeki etkileri

İremSu Dedi Ki

Yeniay Oğlak burcunda... Hayatımıza yeni bir dokunuş

YAŞAM

Demet Akalın'a kocasıyla birlikte konuk olduğu Seda Sayan'ın programında İbrahim Kutluay şoku

YAŞAM

Kadın bedenini ilmek ilmek işledi

Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğu sinsice ilerliyor

Temizlik - Düzenleme

Evinizi temizlerken soğan kullanın!

Bakım

Hint yağı saç uzatır mı?

Kadın Sağlığı

Regl döneminde kramplardan kaçınmanın yolları

YAŞAM

Hadi canım sen de dedirten olay! Bu bebek annesiyle yaşıt doğdu

Cilt

Evde yapılan yanlış uygulamalara dikkat

Hastalıklar

Bu sinyaller tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir

SAĞLIK

Sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmek için buna dikkat edin

Aksesuar

Alışverişin kadınlar için önemi sadece ihtiyaç mı?

Bakım

Basit yöntemlerle etkili görünmenin yolları