İşte mucizenin adı! Bebeği hayata döndürmek için elinden geleni yaptı

Filipinler'de doğduktan sonra nefes alamadığı gözlenen bebek, ebenin mücadelesi sonucu tekrar hayat döndü. Ameliyathanede gerekli ekipmanı olmaması nedeniyle, kendi çabalarıyla bebeğin nefes almasını sağlayan ebe, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Filipinlerde bir doğum kliğinde yaşanan olay bir mucizeyi gözler önüne serdi. Doğduğu anda baş aşağı tutulan, poposu tokatlanan ve birkaç defa masaj yapılan bebek yaşam belirtisi göstermeyince, ebe kendi imkanlarıyla bebeği hayata döndürmeye çalıştı.

Göbek kordunu hala anneye bağlı olan bebeğin nefes almaması üzerine hemen müdahalede bulunan ebe, kalp masajı ve ağzından nefes üfleyerek öldü sanılan bebeğin tekrar nefes almasını sağladı.

5 dakika boyunca bebeği hayata döndürmeye çalışan ebenin bu anları bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve 6 binin üzerinde paylaşım aldı.