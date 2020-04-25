İşte mutfak dolabı temizliği için en pratik bilgiler! Diş macunu...

Mutfak dolabı temizliğinin oldukça pratik yolları var. Hangi temizlik malzemelerini kullanmanız gerektiği ve çok daha fazlası içeriğimizde... Mutfak dolabı temizlemek artık çocuk oyuncağı olacak!
1. TEMİZLİK MALZEMELERİNİZİ HAZIRLAYIN!
Temizliğe başlamadan yapılması gereken ilk şey, gerekli temizlik malzemelerini ortaya çıkarmak ve ortamı temizliğe tamamen hazırlamaktır.
l Temizlemek istediğiniz dolapların içlerindeki eşyaları dışarı çıkarın.
l Boşaltmış olduğunuz dolabın içerisini elektrik süpürge yardımı ile temizlemeye başlayın.
l Temizlemeniz için uygun zemini oluşturdunuz!
l Bu işlemlerin tamamını eldiven ve maske ile yapın, böylece kir ve tozdan zarar etkinlenmeyeceksiniz.
2. EN BAŞARILI YAĞ ÇÖZÜCÜ: ARAP SABUNU!
Yalnızca kişisel bakımda değil mutfak dolabı temizliğinde de kullanılan arap sabunu, yağ çözücü özelliğe sahiptir. Bu yöntem, marketlerden satın aldığınız yağ çözücülerden daha etkili olacak.
l Eğer kullanacağınız arap sabununun kıvamı sıvı halde ise biraz suyla karıştırdıktan sonra kullanmanızı öneririz. Aksi halde bir fayda sağlamayabilir.
l Arap sabununu kalıp biçiminde kullanacaksanız da önce sabunu iyice rendeleyin, daha sonra sıcak su ile karıştırarak kullanmaya başlayın.
l Temizlik suyunu arap sabununu da ilave ederek hazırlayın.
l Temiz bir bez ile arap sabunlu su karışımından alın, dolabın yağlı bölgelerini temizleyin.
3. BULAŞIK DETERJANIYLA BİLİN BAKALIM HANGİ ÜRÜN MÜKEMMEL BİR İKİLİ OLUŞTURUYOR!
Bulaşık deterjanı ve sirke ile mutfak dolabı yüzeyini kolayca temizleyebilirsiniz.
l Temiz bir kabın içerisinde bir çay bardağı sirke ve yarım çay bardağı bulaşık deterjanını karıştırın.
l Karışımı kullanacağınız yere göre üst kısmına su ilave edin ve tekrar karıştırın.
l Ortaya çıkan temizlik suyunu bir sünger ile alarak dolabın kapaklarını, raflarını tek tek silin.
l Süngerin sert kısmını asla kullanmayın, dolaplar boydan boya çizilir ve kötü bir görünüm ortaya çıkar.
4. DİŞ MACUNU İLE DOLAP TEMİZLİĞİ ARTIK ŞAHANE!
Diş macunu yardımıyla birçok temizlik işleminin yapıldığını muhakkak bir yerlerde görmüşsünüzdür. Peki diş macunuyla mutfak dolapları neden temizlenmesin ki? Öyle değil mi?
l Küçük bir kabın içerisine su doldurun, suyun ılık olması önemli.
l Koymuş olduğunuz suyun içerisine 1.5 yemek kaşığı kadar diş macunu ekleyin, iyice eriyene dek karıştırma işlemine devam edin.
l Mikrofiber temizleme bezini bu suyun içerisine sokup çıkarın.
l Dolaptaki lekeleri ve yağ izlerini bu suyla temizleyin.
l Diş macununda yer alan maddeler yağ ve kirlerle savaşarak dolabınızı pırıl pırıl yapacak.
l Bu yöntem, dolabın daha güzel kokmasını da sağlamış olacak.