İşte mutfak dolabı temizliği için en pratik bilgiler! Diş macunu...

Mutfak dolabı temizliğinin oldukça pratik yolları var. Hangi temizlik malzemelerini kullanmanız gerektiği ve çok daha fazlası içeriğimizde... Mutfak dolabı temizlemek artık çocuk oyuncağı olacak!

1. TEMİZLİK MALZEMELERİNİZİ HAZIRLAYIN!



Temizliğe başlamadan yapılması gereken ilk şey, gerekli temizlik malzemelerini ortaya çıkarmak ve ortamı temizliğe tamamen hazırlamaktır.

l Temizlemek istediğiniz dolapların içlerindeki eşyaları dışarı çıkarın.

l Boşaltmış olduğunuz dolabın içerisini elektrik süpürge yardımı ile temizlemeye başlayın.

l Temizlemeniz için uygun zemini oluşturdunuz!

l Bu işlemlerin tamamını eldiven ve maske ile yapın, böylece kir ve tozdan zarar etkinlenmeyeceksiniz.

2. EN BAŞARILI YAĞ ÇÖZÜCÜ: ARAP SABUNU!





Yalnızca kişisel bakımda değil mutfak dolabı temizliğinde de kullanılan arap sabunu, yağ çözücü özelliğe sahiptir. Bu yöntem, marketlerden satın aldığınız yağ çözücülerden daha etkili olacak.

l Eğer kullanacağınız arap sabununun kıvamı sıvı halde ise biraz suyla karıştırdıktan sonra kullanmanızı öneririz. Aksi halde bir fayda sağlamayabilir.

l Arap sabununu kalıp biçiminde kullanacaksanız da önce sabunu iyice rendeleyin, daha sonra sıcak su ile karıştırarak kullanmaya başlayın.

l Temizlik suyunu arap sabununu da ilave ederek hazırlayın.

l Temiz bir bez ile arap sabunlu su karışımından alın, dolabın yağlı bölgelerini temizleyin.