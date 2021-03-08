İşte Renault Kangoo 2021 fiyat listesi | Binek araçlarda kampanya

2021 model Kangoo'lar, oldukça inovatif bir makyaj işleminden geçti. Renault Kangoo'lar, yatay farlar, krom süsleme ile yapılmış bir ızgara, son derece geniş bir hava girişi, kaslı kaput ve tamamen yeniden tasarlanmış bir arka kısım ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

RENAULT KANGOO ÖZELLİKLERİ

Renault Kangoo'ların kabin kısmında da değişiklikler yapıldı. Yeni bir gösterge paneli, yenilenmiş bilgi - eğlence sistemi, inovatif bir çalışma ile ortaya çıkmış direksiyon simidi ve modern çizgiler ile süslenen Kangoo'larda kabinin aynı zamanda daha ergonomik olabilmesi için vites kolunun biraz daha geriye çekildiği görülüyor. Bu sayede kullanıcılara daha bol saklama alanı sunulmuş.

Kangoo modelleri otomatik ve düz vites olarak satışa sunuluyor.

Renault Kangoo Express, yokuş kalkış destek sistemi ile yokuşlarda daha kolay kalkmayı desteklemektedir. 2 saniye hareketsiz kalan Kangoo Express, güvenli bir kalkış yapmanıza ve hızlanmak için de zaman kazanmanıza yardımcı olur.

Express'teki ECO modu sayesinde ön konsolda yer alan ECO tuşuna basarak kolayca yakıt tüketimini azaltabilirsiniz.