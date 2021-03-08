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İşte Renault Kangoo 2021 fiyat listesi | Binek araçlarda kampanya

08.03.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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İşte Renault Kangoo 2021 fiyat listesi | Binek araçlarda kampanya

2021'in baharında satışa sunulması planlanan yeni Renault Kangoo modellerinin fiyat listesi açıklandı. Son model Kangoo araçlar, Kangoo Express ve Kangoo Multix olmak üzere 2 farklı kasa versiyonu ile satılacak.

2021 model Kangoo'lar, oldukça inovatif bir makyaj işleminden geçti. Renault Kangoo'lar, yatay farlar, krom süsleme ile yapılmış bir ızgara, son derece geniş bir hava girişi, kaslı kaput ve tamamen yeniden tasarlanmış bir arka kısım ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

RENAULT KANGOO ÖZELLİKLERİ

Renault Kangoo'ların kabin kısmında da değişiklikler yapıldı. Yeni bir gösterge paneli, yenilenmiş bilgi - eğlence sistemi, inovatif bir çalışma ile ortaya çıkmış direksiyon simidi ve modern çizgiler ile süslenen Kangoo'larda kabinin aynı zamanda daha ergonomik olabilmesi için vites kolunun biraz daha geriye çekildiği görülüyor. Bu sayede kullanıcılara daha bol saklama alanı sunulmuş.

Kangoo modelleri otomatik ve düz vites olarak satışa sunuluyor.

Renault Kangoo Express, yokuş kalkış destek sistemi ile yokuşlarda daha kolay kalkmayı desteklemektedir. 2 saniye hareketsiz kalan Kangoo Express, güvenli bir kalkış yapmanıza ve hızlanmak için de zaman kazanmanıza yardımcı olur.

Express'teki ECO modu sayesinde ön konsolda yer alan ECO tuşuna basarak kolayca yakıt tüketimini azaltabilirsiniz.

Türkiye'de satışa sunulan Kangoo Express'in bagaj hacmi 4000 litre olarak belirlenmiş.

RENAULT KANGOO FİYATLARI

Renault Kangoo'lar 2 farklı kasa seçeneği ile satılacak. Araçların başlangıç fiyatları ise şu şekilde belirlendi :

Renault Kangoo Multix Touch 1.5 Blue dCi 95 bg : 181.550 Türk Lirası

Renault Kangoo Express Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg : 157.100 Türk Lirası

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