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  4. İşte Roketsan'ın geliştirdiği lazer güdümlü füze sistemi METE!

İşte Roketsan'ın geliştirdiği lazer güdümlü füze sistemi METE!

03.10.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren Lazer Güdümlü Füze Sistemi (METE)'nin güvenlik güçlerine sahada önemli avantajlar sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, METE'nin hedefi 12'den vuracağını açıkladı.

İşte Roketsan'ın geliştirdiği lazer güdümlü füze sistemi METE!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, DHA’ya yaptığı açıklamada, savunma sanayinin, güvenlik güçlerinin sahadaki her türlü ihtiyacına yerli ve milli çözümler geliştirmeye devam ettiğini bildirdi.

"SAHADA ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLAYACAK"

Demir, "Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren METE de bu projelerden biri. Tek personel tarafından bombaatar ile ateşlenebilecek METE, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik güçlerimize sahada önemli avantaj sağlayacak METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak" dedi.

METE GAZOZ'UN İSMİ VERİLDİ

Öte yandan, Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi'ne 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz’un ismi verilmişti.

DHA

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