İşte sağlıklı beslenmeye geçiş kolaylaştıran 10 adım

Çamlıca Medipol Üniversitesi’nden Diyetisyen Ramle Duzcan, Covid 19 ile mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde önemi daha da artan sağlıklı beslenme konusunda bilgi verdi.Bireylerin sağlıklı beslenmek konusunda adım atmaları ve bunu kendi sağlıkları için yaptıklarının bilincinde olmaları gerektiğini söyleyen Diyetisyen Ramle Duzcan, "Genellikle sağlıklı beslenmeyi kilo vermek, ideal kilomuza kavuşmak için yapıyoruz. Sonrasında da eski alışkanlıklarımıza geri dönüyoruz. Sağlıklı beslenme, hayatımızın tümüne yaymamız gereken bir konu. Sağlıklı beslenirsek, sağlıklı bir vücuda sahip oluruz" dedi.

Diyetisyen Ramle Duzcan sağlıklı beslenmeye geçişte atılacak 10 etkili adımı şöyle sıraladı:

"Sağlıklı tabak modülünü benimseyin. Tabaklarınızda tüm besin gruplarına yer vererek çeşitlilik sağlayın. Ama en büyük kısmı mevsim sebzelerine ayırın.

Şeker bağımlılığından kurtulun. Kendinizde kısa süreli denemeler yaparak aslında tatlılar ve hamur işleri olmadan da hayatınızın devam ettiğini ve üstünüzden kocaman bir yükün atıldığını fark edin.