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İşte Telefonunuzun Şarjını En Çok Tüketen Uygulamalar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

Bitdefender, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulamayı tespit etti.

İşte Telefonunuzun Şarjını En Çok Tüketen Uygulamalar!

Akıllı telefon seçiminde şarj süresi, en çok dikkat edilen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Yapılan son araştırmada, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulama tespit edildi. Aralarında ofis programları ve oyunların olduğu şarj canavarı uygulamalarda, reklam gösteren özel algoritmalar olduğu görüldü.

Uygulamalar, etkinleştirildikten sonra ilk 48 saat içinde ölçülü sayıda reklam gösterse de daha sonra reklam sayısı giderek artıyor ve bu durum şarj tüketimini oldukça artırıyor.

Tespit edilen 17 uygulama şöyle:

1.Car Racing 2019
2.4K Wallpaper (Background 4K Full HD)
3.Backgrounds 4K HD
4.QR Code Reader & Barcode Scanner Pro
5.File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer
6.VMOWO City: Speed Racing 3D
7.Barcode Scanner
8.Screen Stream Mirroring
9.QR Code — Scan & Read a Barcode
10.Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s
11.QR & Barcode Scan Reader
12.Wallpapers 4K, Backgrounds HD
13.Transfer Data Smart
14.Explorer File Manager
15.Today Weather Radar
16.Mobnet.io: Big Fish Frenzy
17.Clock LED

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Anahtar Kelimeler:
Bitdefender android akıllı telefon

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