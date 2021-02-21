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İşte Türkiye'nin en soğuk noktası!

21.02.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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İşte Türkiye'nin en soğuk noktası!

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 27,1 derece hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en düşük sıcaklığının yaşandığı ilçe oldu. Sibirya soğuklarını aratmayan kentte havaya atılan sıcak suyun yere buz taneleri olarak düştüğü görüldü.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığ, sıfırın altında 27.1 derece olarak Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sivas kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kısmen dondu. Irmak çevresinde bulunan ağaçlar da soğuk havanın etkisiyle kırağıyla kaplandı. Kırağıyla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Öte yandan Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

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İHA

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