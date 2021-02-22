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İşte Türkiye'nin en yaşlı kayaları!

22.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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İşte Türkiye'nin en yaşlı kayaları!

Aydın ve Muğla arasındaki Gökbel Vadisi'nde yer alan kayalar, ilginç görünümlerinin yanı sıra tarihi ile de dikkat çekiyor. Bilim kurgu filmlerindeki görüntüleri aratmayan bölgedeki kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Muğla’nın Milas ve Yatağan ile Aydın’ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel vadisinde bulunan kayalar, Yunanistan Meteora’daki kayalar ile büyük benzerlik taşıyor. En genci 15 milyon, en yaşlısı ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin edilen ilginç kayalar, kırsal yerleşim birimleri ile iç içe girmiş durumda.

KAYALARIN OLUŞUMU HAKKINDA BİLİMSEL VERİ YOK

Yatağan’ın Hacıveliler, Katrancı, Yava, Turgutlar, Milas’ın Türbe, Bafa Gölü kenarı, Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Seferler ve Akçaova mahallesi arasında geniş bir alana yayılan ilginç kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri yok. İlginç kayaların nasıl oluştuğu konusunda iklim şartları en önemli faktör olarak gösterilirken, tonlarca ağırlığında birbirinden bağımsız kayaların üst üste yıllarca durması meraklı vatandaşların ilgisini bu alanlara çekmeye başladı.

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KARAYOLU ÜZERİNDE

Aydın’ın Çine ilçesi ile Muğla’nın Yatağan ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Gökbel vadisi kayaçları, karayolunda seyreden vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında değişik şekillerde ve ilginç görünümlü kayalıkları gören vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

'TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI VE EN GENÇ KAYAÇLARI'

Yatağan’ın gönüllü kültür sanat elçisi olarak bilinen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz, kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğunu söyledi. Oğuz, “Şu an bulunduğumuz bölge Gökbel vadisi Haciveliler bölgesi. Kayalar Türkiye’nin en yaşlı ve en genç kayaçları bunlar. En genç kayaçlar 15 milyon yaşında. En yaşlı kayaçlar da 1 milyar yaşında. Metaforik kayaçlardır. Bunlar görsel olarak ender bulunan kayaçlardır. Bu kayaçların 400-600 milyon yaşında olanlar da maden ve mermer yataklarını oluşturmaktadır. Bu bölgede 45 adet mermer ocağı, maden ocakları kömür işletmeleri bulunmaktadır. Buralarda feldspat ve krom işletmeleri de bulunuyor” dedi.

'TANITIM EKSİKLİĞİ VAR'

Tarcan Oğuz bölgenin tanıtım eksikliği bulunduğunu, tanıtım yapılması durumunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini bu alanların çekebileceğini belirtti. Oğuz, “Bu bölgenin tanıtım anlamında eksikleri var. Bu alan Yatağan Jeopark projesi alanı içinde. Yeni yeni tanıtımlara başladı. Yabancı ve yerli turistler yavaş yavaş gelmeye başladı” dedi.

İHA

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