HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İşte yaz aylarında bağışıklığı güçlendirmenin yolları!

İşte yaz aylarında bağışıklığı güçlendirmenin yolları!

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, günde en az 2 litre su içmenin toksinleri vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olduğunu söyledi.

İşte yaz aylarında bağışıklığı güçlendirmenin yolları!

Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana geldiğini belirten uzmanlar, düzgün çalıştığında vücudu virüsler, bakteriler, küfler, parazitler gibi patojen mikroorganizmalara, alerjenlere ve kanser hücrelerine karşı koruduğunu söyledi. Bu sistemin işleyişi karmaşık ve dinamik bir iletişim ağına dayalı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, “Sistem yetersiz olduğunda veya zayıfladığında vücut birçok hastalığa yatkın hale gelir. Bağışıklık sisteminin iki parçası vardır. Doğal bağışıklık sistemi ve doğuştan gelen bağışıklık sistemidir. Kazanılmış bağışıklık sistemi ise, vücudumuzun önceden temas ettiği spesifik patojenleri hedef alır. Bu iki sistem birbirini tamamlar” diye konuştu.

İŞTE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerilerde bulunan Nizamoğlu, “Vücudun en fazla tamir olduğu zaman yeterli ve kaliteli uykudur. Düzensiz ve az uyuyan kişilerin vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara yakalanması daha kolay olmaktadır. Günlük 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli ve ılımlı bir şekilde egzersiz yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirirken stresi de azaltır. Düzenli ve dengeli beslenme de bağışıklık sistemi için önemli etkenlerden biridir. İnsan vücudu çeşitli karbonhidrat, protein, yağ, mineral, vitamin ve su gibi besin öğelerine ihtiyaç duyar. Her biri farklı oranlarda ihtiyaç listesindedir. Bağışıklık sistemi için özellikle A, B, C, E, D vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren besinleri almaya özen göstermelidir. Bağırsak mikroflorasını değiştirerek sağlığımız ve bağışıklık sistemi üzerinde yararlı etkileri olan probiyotikleri tercih etmek gerekir. En önemli probiyotik gıdalar; ev yapımı yoğurt, sirke, tarhana, şalgam ve turşudur. Tüm vücut sistemlerin çalışması için su gereklidir. Günde en az 2 litre su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Kişisel temizliğe de özen göstermek, elleri sabun ve bol su ile düzenli olarak yıkamak önemlidir” dedi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Koronavirüs emzirmekle bulaşır mı? İşte yanıtı...Koronavirüs emzirmekle bulaşır mı? İşte yanıtı...
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Son dakika! Akhisar’da yolcu otobüsü yoldan çıktı

Son dakika! Akhisar’da yolcu otobüsü yoldan çıktı

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...

Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Bakanlık'tan dikkat çeken araştırma! Başı Güneydoğu çekiyor

Bakanlık'tan dikkat çeken araştırma! Başı Güneydoğu çekiyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yumurtalık kanseri tedavisinde VATS ameliyatı

Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni umut!

'Pilli bebek' Pelin! 16 yılda tam 6 kez beyin pili değiştirildi

'Pilli bebek' Pelin! 16 yılda tam 6 kez beyin pili değiştirildi

Anneler bu sorunun yanıtını merak ediyor: Koronavirüs emzirmekle bulaşır mı?

Koronavirüs emzirmekle bulaşır mı? İşte yanıtı...

Spor yaparken bunlara dikkat! İşte unutulmaması gereken 10 altın kural

Spor yaparken bu 10 kuralı asla atlamayın!

Pandemi sonrasında ruhsal hastalıklar artıyor! Psikiyatrik ilaç kullanımında bunlara dikkat

Psikiyatrik ilaç kullanımında bunlara dikkat

Koronavirüs bruksizm hastalığı tetikliyor mu?

Korona stresi o hastalığı tetikliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.