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İşte yeni Skoda Octavia'nın fiyat listesi! Yeni Skoda Octavia Türkiye’de kaç paradan satılacak?

18.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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İşte yeni Skoda Octavia'nın fiyat listesi! Yeni Skoda Octavia Türkiye’de kaç paradan satılacak?

Yeni Skoda Octavia Kasım 2019'da yapılan bir etkinlik ile dünyaya tanıtılmıştı. Model Covid-19 salgını olmasaydı, Eylül 2020 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacaktı. Tüm dünyayı etkileyen pandemi, Octavia’nın da planlarını bozmuştu. Sonunda yeni Skoda Octavia'nın fiyat listesi yayınlandı.

Pandemi tüm otomobil markalarının planlarını alt üst etti. Bir çok yeni model pandemi sebebi ile yeni modellerinin geliş tarihlerini ertelemek zorunda kaldı. Skoda’nın Octavia modeli de pandemi olayından etkilenen bir başka model. Şimdilerde ise yeni Skoda Octavia'nın fiyat listesi belli oldu ve çok kısa süre sonra Türkiye pazarında satışa çıkacak. Yeni Skoda Octavia Türkiye’de kaç paradan satılacak?

Yeni Skoda Octavia Türkiye’de kaç paradan satılacak

YENİ SKODA OCTAVIA'NIN FİYAT LİSTESİ

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, B crossover modeli Kamiq ve C segmenti hatchback temsilcisi Scala'nın lansman etkinliklerinde, yeni Octavia’nın geliş tarihini 2020’nin sonları olarak açıklamıştı. Pandemi sebebiyle bu konu biraz sarkacak gibi görünse de Skoda sözünü tutuyor ve Modeli 22 Aralık Salı günü satışa sunuyor. Tabi ki en çok merak edilen konulardan biri ise yeni Skoda Octavia’nın Türkiye satış fiyatı. Gelen duyumlara göre Yeni Skoda Octavia, 299.800 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacak. Lansman sürecinde her marka gibi Skoda’da bu model için belli bir indirim sağlayacak. Bunun üst sınırının 30.400 TL olacağı biliniyor.

Yeni Skoda Octavia Türkiye’de kaç paradan satılacak

YENİ SKODA OCTAVIA HANGİ MOTORLAR İLE GELECEK?

Mild hybrid kervanına Skoda’nın da katıldığı görülüyor. Yeni Octavia’da 1.0 TSI e-TEC ve 1.5 TSI e-TEC motorlar yer alacak. Yeni Octavia Elite ve Premium paketleriyle Türkiye’de satılacak. Aralık ayına özel fiyatlarla 299.800 TL'ye satılan yeni Octavia 1.0 TSI e-TEC Elite modelinin normal fiyatı ise 319.900 TL. Aynı donanım paketinin 1.5 TSI e-TEC versiyonu ise normalde 344.900 TL iken gelen indirim ile 324.800 TL'den satılacak. Premium donanımda ise 1.0 TSI e-TEC motor, 314.900 TL’den satılacak. Tüm donanımların eklendiği ve 1.5 TSI e-TEC motorlar gelen Octavia’nın satış fiyatı ise 339.800 TL olacak. Model 1.6 litrelik dizel makine ile gelmeyecek.

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