İşte yeni Skoda Octavia'nın fiyat listesi! Yeni Skoda Octavia Türkiye’de kaç paradan satılacak?

Pandemi tüm otomobil markalarının planlarını alt üst etti. Bir çok yeni model pandemi sebebi ile yeni modellerinin geliş tarihlerini ertelemek zorunda kaldı. Skoda’nın Octavia modeli de pandemi olayından etkilenen bir başka model. Şimdilerde ise yeni Skoda Octavia'nın fiyat listesi belli oldu ve çok kısa süre sonra Türkiye pazarında satışa çıkacak. Yeni Skoda Octavia Türkiye’de kaç paradan satılacak?

YENİ SKODA OCTAVIA'NIN FİYAT LİSTESİ

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, B crossover modeli Kamiq ve C segmenti hatchback temsilcisi Scala'nın lansman etkinliklerinde, yeni Octavia’nın geliş tarihini 2020’nin sonları olarak açıklamıştı. Pandemi sebebiyle bu konu biraz sarkacak gibi görünse de Skoda sözünü tutuyor ve Modeli 22 Aralık Salı günü satışa sunuyor. Tabi ki en çok merak edilen konulardan biri ise yeni Skoda Octavia’nın Türkiye satış fiyatı. Gelen duyumlara göre Yeni Skoda Octavia, 299.800 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacak. Lansman sürecinde her marka gibi Skoda’da bu model için belli bir indirim sağlayacak. Bunun üst sınırının 30.400 TL olacağı biliniyor.