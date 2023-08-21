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İsteği, geçen yılki rekorunu geliştirmek! Bu yılki hedefini "Nasip olursa" diyerek açıkladı

21.08.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te hobi amaçlı kurduğu serada Bulgaristan'dan getirdiği ata tohumuyla organik sebze yetiştiren Mesut Kolay, geçen yılki 1,5 kilogramlık domates rekorunu bu yıl 1,7 kilograma çıkarmak istiyor. Kolay, "Geçen yıl 1 kilo 500 gramlık domates yetiştirdim. Bu yıl nasip olursa 1 kilo 700 gram hedefim." şeklinde konuştu.

İsteği, geçen yılki rekorunu geliştirmek! Bu yılki hedefini "Nasip olursa" diyerek açıkladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde tarlasına kendi imkanlarıyla hobi amaçlı 300 metrekare sera kuran Mesut Kolay, Bulgaristan’dan 9 yıl önce getirdiği ata tohumlarıyla organik sebze yetiştiriyor. Serasında domates, patlıcan, salatalık, kabak, biber yetiştiren Mesut Kolay yetiştirdiği sebzelerin tohumlarından her yıl yeni fideler üretirken, serasında ve tarlasında hiçbir zaman suni gübre kullanmadığını sebzelerinde doğal hayvan gübresi kullandığını belirtti.

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"GEÇEN YIL 1 KİLO 500 GRAMLIK DOMATES YETİŞTİRDİM, BU YIL NASİP OLURSA 1 KİLO 700 GRAM HEDEFİM"

Kolay, "9 yıl önce Bulgaristan'dan 'Bulgar Domatesi' cinsi ata tohumları seramıza diktik. Bunların özelliği yetişince büyük olması. Geçen yıl 1 kilo 500 gramlık domates yetiştirdim. Bu yıl nasip olursa 1 kilo 700 gram hedefim. Bunun yanında salatalık ve biberler var. Salatalık fidelerinde bir tanesinde 50'ye yakın mahsul çıkıyor. Burada koyun gübresi kullanıyorum ve her şey organik" dedi.

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Ürettiği sebzeleri kendi ihtiyacı için kullanan ve komşularıyla paylaşan Kolay, köylerinde hava şartları dolayısıyla çok zirai don ile karşılaşıldığını ve sebzelerinin yandığını bu nedenle tarlasına sera kurduğunu söyledi.

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(İHA)

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domates Bilecik

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