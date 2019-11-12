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İşten çıkarıldığı öne sürülen şoför için işçilerden eylem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:39 | Son Güncelleme

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: KADIN MÜDÜRE AĞIR KÜFÜRLER ETTİ İzmir'de, Gaziemir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Zafer Calpbinici'nin işten çıkarılmasıyla ilgili belediyeden açıklama yapıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: KADIN MÜDÜRE AĞIR KÜFÜRLER ETTİ
İzmir'de, Gaziemir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Zafer Calpbinici'nin işten çıkarılmasıyla ilgili belediyeden açıklama yapıldı. Açıklamada, Gazi Bel Şirketi bünyesinde çalışan Calpbinici'nin, 1 Kasım 2019 tarihinde raporlu olmasına rağmen bağlı bulunduğu birimin müdürüne gelip, rapor bitiş tarihinden itibaren kullanmak üzere izin istediği, bu talebi uygun bulunmayınca da ağır küfürler ettiği ve bu olayın 5 kişi tarafından tutanağa geçirildiği ifade edildi.
'KENDİ SENDİKASININ TEMSİLCİSİ DE CEZAYI UYGUN GÖRDÜ'
Calpbinici'nin daha sonra Gazi Bel Şirketi'nin Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Disiplin Kurulu'nda, Belediye İş Sendikası Temsilcisi Zafer Saylan'ın da oyuyla söz konusu şahıs cezalandırılmıştır. Belediye İş Sendikası Temsilcisi'nin de kendi üyeleri hakkında ceza tutanağını imzaladığı açıktır. Daha önce de amirlerinin talimatlarına uymayan, sözlü ve yazılı uyarı alan, çalışmamayı alışkanlık haline getiren bu işçi personelin, amirine yaptığı hakaretin sabit olduğu ve söz konusu küfürlerin muhatabının kadın bir çalışan olduğunu öğrenen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin başı ve atamaya yetkili tek amiri olması sıfatıyla bu yetkisini işçinin iş akdini feshederek kullanmıştır. Belediye Başkanı Halil Arda, göreve geldiği günden bu yana kadına yönelik her türlü sözel ve fiziksel şiddete karşı olduğunu beyan etmişken bu olayı geçiştirerek kapatmak gibi kolaycı bir yaklaşımı benimsememiştir. Sadece görevini yaptığı için personelinden şiddet gören, ağza alınmayacak hakaretlere maruz kalan, hem de bir kadın olan çalışanını korumak, iş disiplinini sağlamak üzere, işçinin en ağır şekilde, yani iş akdinin feshi ile cezalandırılmasını uygun bulmuştur. Ayrıca, Belediye İş Sendikası'nın iddia ettiği gibi, hiçbir çalışanımıza sendika değiştirme baskısı yapılmamıştır. İşçilerimizin büyük çoğunluğu kendi iradeleriyle sendikalarını değiştirme kararı almışlardır. Belediyemizde çalışan 584 işçinin 554'ü tercihini DİSK Genel İş'ten yana kullanmıştır. Bugün, hiçbir doğru yanı bulunmayan bu açıklamaların kamuoyunun algısını yönetmeye yönelik olduğu ve başka amaçlara hizmet ettiği açıktır. İş disiplinini bozan, çalışmamayı meziyet sanan, amirlerine saygısızlık yapan ve ast veya üst herhangi bir şekilde kadına fiziksel veya sözel şiddet uygulayan personel, haksızlığı kanıtlandığı andan itibaren kim olursa olsun Belediye Başkanından himaye görmeyecek, Gaziemir Belediyesi çalışanı olamayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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