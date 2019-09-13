HABER

İşten çıkarılmasına neden olan kişiyi tabancayla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 23:09 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, Eyüp G.

İşten çıkarılmasına neden olan kişiyi tabancayla vurdu

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, Eyüp G. (45), kız kardeşini rahatsız ettiği yönünde şikayette bulunarak işine son verilmesine neden olduğunu iddia ettiği Bilal T.'yi (23) tabanca ile 8 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Bilal T., tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkesti beldesinde meydana geldi. Bilal T., beldede bulunan bir devremülkte çalışan Eyüp G.'yi, aynı işletmede çalışan kız kardeşini rahatsız ettiğini iddia ederek işletmenin yetkililerine şikayet etti. Bunun üzerine Eyüp G.'nin işine son verildi. İşine son verilme nedenini öğrenen Eyüp G., Bilal T.'nin yanına gitti. Eyüp G., Bilal T.'yi Bülent Ecevit Parkı mevkiinde buldu. Eyüp G. ile Bilal T. parkın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bilal T., iddiaya göre cebinden bıçak çıkardı. Bunun üzerine Eyüp G. de üzerinde bulunan tabancayı çıkararak 8 el ateş etti. Vücuduna 8 mermi isabet eden Bilal T. ağır yaralandı. İlçedeki hastaneye kaldırılan Bilal T., yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu merkezde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Eyüp G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Bilal T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördüBolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulunduEski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.