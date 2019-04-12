İşten çıkartılınca eski iş yerinden hırsızlık yapmış

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde eski iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muratpaşa Mahallesi'nde Ömer Yalçın'a ait çay ocağından önceki gün elektronik eşya ile para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yalçın'ın ifadesini alıp çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının işten çıkartılan Oğuzhan K. olduğunu tespit etti.

Polislerce yakalanıp adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Oğuzhan K'nin emniyetteki ifadesinde işten çıkarılmasına sinirlendiği için hırsızlık yaptığını itiraf ettiği belirtildi.

Çay ocağından çalınan eşya, Yalçın'a teslim edildi.



