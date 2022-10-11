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İstenmeyen SMS engelleme adımları: E-devlet ile istenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

11.10.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonlarınıza gün içerisinde bilgilendirme, reklam gibi farklı amaçlar doğrultusunda çeşitli SMS'ler gelebilir. Bazı SMS'lerin gelmesini istemeyen cep telefonu kullanıcıları, istenmeyen SMS'leri engellemenin mümkün olup olmadığını merak ederler. Vatandaşların kullanımına açılan İleti Yönetim Sistemi sayesinde e-devlet aracılığıyla istenmeyen SMS engelleme işlemini kolayca gerçekleştirmek mümkün. İstenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

İstenmeyen SMS engelleme adımları: E-devlet ile istenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

İçindekiler

  • İleti Yönetim Sistemi nedir?
  • İstenmeyen SMS nasıl engellenir?

Açılımı 'İleti Yönetim Sistemi' olan İYS, sizlere istemediğiniz SMS'leri tek bir noktadan engelleme imkanı tanır. Ticari elektronik ileti izinlerinizin yönetimini kolaylaştıran bu sisteme e-devlet hesabı ile giriş yapılır. E-devlet ile istenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

İleti Yönetim Sistemi nedir?

Tüm hizmet sağlayıcıları tarafından güncel ticari elektronik ileti onaylarının kaydedildiği ulusal veri tabanı sistemine İleti Yönetim Sistemi (İYS) adı verilir. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere onay verebilir veya diledikleri zaman mevcut onayları için ret haklarını da kullanabilirler. Bu sisteme e-devlet hesabınız ile giriş yaparak istemediğiniz SMS'leri engelleyebilirsiniz.

İstenmeyen SMS nasıl engellenir?

İstenmeyen SMS nereye şikayet edilir sorusu cep telefonuna isteği dışında gelen SMS'lerden rahatsız olan kullanıcılar tarafından merak konusu olur. İstenmeyen SMS engellemek için İleti Yönetim Sistemi'ne giriş yapılması gerekir. Bunun için öncelikle İleti Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız tavsiye edilir.

E-devlet ile istenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

E-devlet ile istenmeyen SMS engelleme adımları şunlardır:

  • İleti Yönetim Sistemi resmi web sitesine girin.
  • Sağ üst köşede yer alan 'Vatandaş Girişi'ne tıklayın.
  • Karşınıza çıkan 'Aydınlatma Metni'ni okuyup onaylayın.
  • 'e-devlet ile giriş yap' butonuna tıklayarak e-devlet hesabınızın giriş bilgilerini girin.
  • Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda size SMS gönderme onayı bulunan tüm firmaları tek tek inceleyebilirsiniz.
  • SMS almak istemediğiniz firmanın üzerine tıklayıp 'Onay' ifadesini 'Ret' ifadesine çevirin ve 'Kaydet'e tıklayın.
  • SMS almak istemediğiniz tüm firmaları tek tek inceleyip engelleyerek SMS engelleme işlemini tamamlayabilir, ardından sistemden kolayca çıkış yapabilirsiniz.

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ileti yönetim sistemi istenmeyen sms
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