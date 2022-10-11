İstenmeyen SMS engelleme adımları: E-devlet ile istenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

Açılımı 'İleti Yönetim Sistemi' olan İYS, sizlere istemediğiniz SMS'leri tek bir noktadan engelleme imkanı tanır. Ticari elektronik ileti izinlerinizin yönetimini kolaylaştıran bu sisteme e-devlet hesabı ile giriş yapılır. E-devlet ile istenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

İleti Yönetim Sistemi nedir?

Tüm hizmet sağlayıcıları tarafından güncel ticari elektronik ileti onaylarının kaydedildiği ulusal veri tabanı sistemine İleti Yönetim Sistemi (İYS) adı verilir. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere onay verebilir veya diledikleri zaman mevcut onayları için ret haklarını da kullanabilirler. Bu sisteme e-devlet hesabınız ile giriş yaparak istemediğiniz SMS'leri engelleyebilirsiniz.

İstenmeyen SMS nasıl engellenir?

İstenmeyen SMS nereye şikayet edilir sorusu cep telefonuna isteği dışında gelen SMS'lerden rahatsız olan kullanıcılar tarafından merak konusu olur. İstenmeyen SMS engellemek için İleti Yönetim Sistemi'ne giriş yapılması gerekir. Bunun için öncelikle İleti Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız tavsiye edilir.

E-devlet ile istenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

E-devlet ile istenmeyen SMS engelleme adımları şunlardır: