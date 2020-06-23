İstenmeyen Tüylerden Kurtulmak için Doğal Yöntemler

Yüzyıllar önce oluşmuş tüysüz ve bakımlı kadın algısı günümüzde de devam ediyor. Bu nedenle kadınların istenmeyen tüylerden tamamen kurtulma arzusu oldukça doğal. Tüylerden kurtulmak için ağda ve epilator kullanımı dışında jilet ve tüy dökücü kremler gibi kozmetik ürünler kullanılıyor. Ancak bu yöntemler inatçı bir sorun haline gelmiş olan tüylerin azalmasından çok, dirençli hale gelmelerine sebep oluyor. Ağda ve jilet kullanımı cilt üzerinde tahrişe ve deformasyona sebep olurken, kimyasal içerikli tüy dökücü kremler de cildin pH oranına zarar veriyor. Tüyleri kökten yok eden bitkiler sayesinde istenmeyen tüy kabusundan uyanmanız mümkün olacak ve tüylerinizden kurtulurken, cildinize bakım yapma şansına da sahip olacaksınız. 1. Tuz ve limon Kalıcı tüy dökme yöntemleri arasında en çok bilinen ve oldukça kolay uygulanan bir yöntemdir. Düzenli uygulama sonucunda tüy köklerinin zayıflaması ve acısız şekilde dökülmesi kaçınılmazdır. Malzemeler: 1 adet taze sıkılmış limon suyu

1,5 - 2 çay kaşığı tuz Hazırlanışı ve uygulanışı: 1 adet limonun suyunu sıkın ve bir kaseye alın. Kase içerisine gereken miktarda tuzu da ilave edip güzelce karıştırın. Ardından karışımı tüyleri aldığınız bölgelere uygulayarak karışımın kıl köklerine işlemesini sağlayın. En az 2-3 saat bu karışımı cildinizde beklettikten sonra limonun cildinizi tahriş etmemesi için cildinizi durulayın. Karışımı tüyleriniz çıktıkça, epilasyondan sonra düzenli olarak uygulayarak farkı görebilirsiniz. Tuz ve limon aşırı hassas ciltlerde yıpratıcı etki yaratabileceği için cildinizin küçük bir bölümünde test ettikten sonra uygulamanızda fayda vardır. Aşırı kaşıntı ve yanma durumunda cildinizi olabildiğine hızlı şekilde temizleyip arındırmanız önerilir.

2. Ceviz kürü Tüy azaltıcı ve cildi besleyici olduğu bilinen cevizden hazırlanan bu krem, sahip olduğunuz tüylerin köklerine nüfuz ederek onlardan kolayca kurtulmanızı sağlar. Sadece azaltıp zayıflatmakla kalmaz tüylerin kökünden yok olması için oldukça etkilidir. Malzemeler: 1 avuç ceviz kabuğu

1 su bardağı su

Gazlı bez veya pamuk Yapılışı ve uygulanışı: Cevizin kahverengi kabukları en az kendisi kadar faydalıdır. Kabukları kül haline gelene kadar yakın. Ceviz kabukları kül haline gelince, bu külü alıp bir su bardağı suyun içine katın ve en az 12 saat beklemesini sağlayın. Yeteri kadar beklettikten sonra küllü karışımı gazlı bez ya da pamuk yardımı ile tüylerinizden kurtulmak istediğiniz bölgenin üzerine uygulayın. Islatılmış olan pamuk veya gazlı bezi cildiniz üzerinde 30 dakika kadar bekletin. Ceviz kürünü her gün uygulayabilirsiniz. Hassas ciltli kişiler için oldukça uygun bir kürdür ve tahriş gibi yan etkilere sebebiyet vermez. Düzenli olarak uygulandığında tüylerin incelmesini ve zaman içerisinde yeniden çıkmamasını sağlar. 3.Yumurta akı, mısır unu ve toz şeker Yumurta akının cildi onaran ve besleyen bir etkisi olduğu bilinmekte, mısır unu ve toz şeker ile karıştırılıp düzenli kullanıldığında ise tüyler üzerinde önemli ölçüde azalma sağlayabilir.

Malzemeler: 1 adet yumurtanın akı

1 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı toz şeker Yapılışı ve uygulanışı: Yumurtanın akını sarısından dikkatlice ayırın ve ayrı bir kaseye alın. Ayırdığınız yumurta akının içine mısır ununu ve toz şekeri ilave edip karıştırın. Karışım kremsi bir kıvam alınca tüylerinizi aldığınız bölgeye masaj yaparak uygulayın. Karışımın uyguladığınız bölgede kurumasını ve cildinizin yumurta akı sayesinde gerilmesini bekleyin. Ardından ılık su ile bölgeyi temizleyip cildinizi arındırın. Haftada 4-5 kez olacak şekilde düzenli uyguladığınız takdirde tüylerinizde gözle görülür bir azalma elde etmiş olacaksınız. 4. Portakal kabuğu Evdeki tüy dökme yöntemleri arasında portakal ve zeytinyağı karışımı da bulunur. Portakal da limon gibi tüy dökücü özelliğe sahip bir meyvedir. Oldukça doğal ve uygun bir yöntem olması ile düzenli uygulama sonucu gözle görülür fark yaratır. Malzemeler: 1 portakalın kabuğu

1 yemek kaşığı zeytinyağı Yapılışı ve Uygulanışı: Portakalı beyaz kısımları gelmeyecek şekilde soyarak kabuklarından ayırın. Ayırdığınız bu kabukları püre kıvamına getirin ve içine zeytinyağını ilave ederek bir süre karıştırın. Karışım, kremsi bir kıvama geldiğinde hazır olmuş olacaktır. Tüyleriden arındırdığınız bölgeye karışımı sürüp 45 dakika ile 1 saat arası bekletin ve ardından ılık su ile cildinizi arındırın. Bu uygulamayı haftada 2 defa uygulamanız önerilmektedir. Limon gibi asit içerikli bir meyve olduğu için yanma veya tahriş gibi bir durumda uygulamaya son verilmesi gerekir.

5. Zerdeçal Zerdeçal yüzdeki tüyler için birebir çözümdür. Hazırlanışı oldukça kolaydır. Yüz gibi hassas ve problemli bir bölge için kimyasal içermeyen bir tüy dökücü görevi görmesi oldukça önemlidir. Malzemeler: 2 yemek kaşığı toz zerdeçal

2 yemek kaşığı kadar süt Yapılışı ve Uygulanışı: Toz zerdeçalı bir kaseye alın ve içine 2 yemek kaşığı kadar süt ilave edip karıştırın. Karışımın yapı olarak macun kıvamına gelmesi gerekli. Eğer çok sıvı ya da katı bir kıvam elde ederseniz, süt miktarı ile oynayabilirsiniz. Macun kıvamına gelen doğal tüy dökücüyü uygulamak istediğiniz bölgeye sürün ve cildinizde 30 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın ve bu uygulamayı haftada 3-4 kez tekrarlayın. Zaman içinde tüylerinizin azaldığını ve inceldiğini göreceksiniz. Uzun süreli, düzenli uygulama sonucunda ise tüylerinizden tamamen kurtulmuş olacaksınız. Birçok doğal kür gibi zerdeçal kremini de uygulamadan önce cildiniz üzerinde test etmeniz önerilmektedir. 6. Hamam otu yağı Hamam otu yağı ilk kullanımın ardından tüylerin dökülmesini sağlar. Hamam otu doğadaki saf haliyle tüy dökücü özelliğe sahip bir bitkidir. Bu bitki, yağ haline getirildiğinde cildinizi beslerken aynı zamanda istenmeyen tüy problemi ile de savaşmaktadır. Yağı direkt olarak çıkmış olan tüylerinizin üzerine sürün, durulamadan günlük hayatınıza devam edin veya bir süre beklettikten sonra durulayın. Aktar ve kozmetik ürünler satan dükkanlardan bu yağı kolaylıkla elde edebilirsiniz.