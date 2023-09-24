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    4. İstenmeyen tüylerden sonsuza kadar kurtulun! Hem acısız hem de masrafsız

    İstenmeyen tüylerden sonsuza kadar kurtulun! Hem acısız hem de masrafsız

    24.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İstenmeyen tüyler bazen can sıkıcı olabiliyor. Lazere tonlarca para vermek istemeyen ve ağda acısını çekmek istemeyenler tüyleri kökten yok eden doğal çözüm yolları arıyorlar. Her evde bulunan 2 malzeme ile yapılan karışımın istenmeyen tüyleri kökünden kurutup bitirdiği iddia ediliyor. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz tüyleri yok etme yöntemi...

    İstenmeyen tüyler hem kadın hem de erkeklerin karşı karşıya kaldığı bir durum. Hem yüzde hem de vücutta çıkan bu tüyleri yok etmek için öncelikle ağda, lazer ve tıraş gibi yollara başvuruluyor. Acısız, masrafsız ve daha hızlı bir özüm arıyorsanız 2 malzeme ile hazırlanan bu kürü rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

    İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULUN

    MALZEMELER:

    • 2 yemek kaşığı sade Türk kahvesinden kalan telve (hafif sulu)
    • 1 yemek kaşığı karbonat

    telve

    YAPILIŞI:

    Eğer daha geniş bir bölgeye uygulamayı düşünüyorsanız ve cildiniz o an için uygulama yapmaya uygun değilse, sade olarak hazırlayıp içtiğiniz kahvenin telvesini cam, kapaklı bir kavanoza koyup buzdolabına kaldırın. Bunu en az birkaç gün tekrar ederek kavanozda ihtiyacınız olacak kadar çok kahve telvesi birikmesini sağlayın. Kullanacağınız gün geldiğinde son bir sade Türk kahvesi daha demleyip için, telvesini çok sulu bir şekilde bırakın. Bunu da biriktirdiğiniz telvelerin içine ilave edip hafif sıvı bir karışım elde edin ve kahveyle yarı yarı ölçüde olacak şekilde karbonatı da ilave edip ıslak kum kıvamında olacak bir karışım elde edin.

    KARBONAT

    UYGULANIŞI:

    Bu kürü uygulamaya başlamadan 1 gün önce ağda ya da epilasyon gibi tüylerinizi kökten alacak bir yöntemle tüylerinizi tamamen temizleyin. Bir gün sonrasında bu karışımı temiz cildinize parmak uçlarınızla peeling yaparak uygulayın. Kahve karbonat kürünü uyguladıktan sonra 5 ila 10 dakika arasında bu şekilde bekleyin.

    Bekleme süresine cildinizin hassasiyetine göre karar vermelisiniz. Eğer yüz gibi vücudunuzun daha hassas olan bir bölgesine uygulayacaksanız 5 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır, kol ve bacak gibi alanlarda ise 10 dakikaya kadar bekletebilirsiniz.

    m

    Bu bekleme süresinin sonunda ise tek yapmanız gereken cildinizi çok ovalamadan, ılık su ile dikkatlice durulamak.

    Tüylerinizi aldıktan 1 gün sonra başlayacağınız bu kürü en az 1 hafta boyunca her gün ya da gün aşırı olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Ardından tüylerinizin daha ince, cılız çıkmaya başladığını göreceksiniz. Etkilerini görmeye başladıktan sonra ise tüylerinizi her aldıktan sonra 1 hafta olacak şekilde uygulamaya devam edebilir, tüylerinizi sadece azaltmakla kalmayıp neredeyse tamamen yok olmalarını sağlayabilirsiniz

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    Anahtar Kelimeler:
    karbonat kahve

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