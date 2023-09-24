İstenmeyen tüylerden sonsuza kadar kurtulun! Hem acısız hem de masrafsız

İstenmeyen tüyler hem kadın hem de erkeklerin karşı karşıya kaldığı bir durum. Hem yüzde hem de vücutta çıkan bu tüyleri yok etmek için öncelikle ağda, lazer ve tıraş gibi yollara başvuruluyor. Acısız, masrafsız ve daha hızlı bir özüm arıyorsanız 2 malzeme ile hazırlanan bu kürü rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULUN

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı sade Türk kahvesinden kalan telve (hafif sulu)

1 yemek kaşığı karbonat

YAPILIŞI:

Eğer daha geniş bir bölgeye uygulamayı düşünüyorsanız ve cildiniz o an için uygulama yapmaya uygun değilse, sade olarak hazırlayıp içtiğiniz kahvenin telvesini cam, kapaklı bir kavanoza koyup buzdolabına kaldırın. Bunu en az birkaç gün tekrar ederek kavanozda ihtiyacınız olacak kadar çok kahve telvesi birikmesini sağlayın. Kullanacağınız gün geldiğinde son bir sade Türk kahvesi daha demleyip için, telvesini çok sulu bir şekilde bırakın. Bunu da biriktirdiğiniz telvelerin içine ilave edip hafif sıvı bir karışım elde edin ve kahveyle yarı yarı ölçüde olacak şekilde karbonatı da ilave edip ıslak kum kıvamında olacak bir karışım elde edin.

UYGULANIŞI:

Bu kürü uygulamaya başlamadan 1 gün önce ağda ya da epilasyon gibi tüylerinizi kökten alacak bir yöntemle tüylerinizi tamamen temizleyin. Bir gün sonrasında bu karışımı temiz cildinize parmak uçlarınızla peeling yaparak uygulayın. Kahve karbonat kürünü uyguladıktan sonra 5 ila 10 dakika arasında bu şekilde bekleyin.

Bekleme süresine cildinizin hassasiyetine göre karar vermelisiniz. Eğer yüz gibi vücudunuzun daha hassas olan bir bölgesine uygulayacaksanız 5 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır, kol ve bacak gibi alanlarda ise 10 dakikaya kadar bekletebilirsiniz.

Bu bekleme süresinin sonunda ise tek yapmanız gereken cildinizi çok ovalamadan, ılık su ile dikkatlice durulamak.

Tüylerinizi aldıktan 1 gün sonra başlayacağınız bu kürü en az 1 hafta boyunca her gün ya da gün aşırı olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Ardından tüylerinizin daha ince, cılız çıkmaya başladığını göreceksiniz. Etkilerini görmeye başladıktan sonra ise tüylerinizi her aldıktan sonra 1 hafta olacak şekilde uygulamaya devam edebilir, tüylerinizi sadece azaltmakla kalmayıp neredeyse tamamen yok olmalarını sağlayabilirsiniz



