İstenmeyen tüyleri giderme rehberi ve en iyi ürün tavsiyeleri

Vücudun hemen her bölgesinde görülebilen tüylenmeler, pek çoğumuzun canını fazlasıyla sıkıyor. Doğası gereği onlardan tamamen kurtulmak gerçekten oldukça zor. Tabii genetik ve hormon dengesi gibi etmenler de istenmeyen tüy miktarında belirleyici oluyor. Eğer siz de istenmeyen tüylerinizden şikâyetçiyseniz rehber niteliğindeki yazımıza göz atabilir, seçtiğimiz ürünleri inceleyerek beğendiklerinizi güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

İstenmeyen tüylerden doğal yöntemlerle kurtulmak ister misiniz?

Ağda, jilet, tüy dökücü krem ve epilasyon, istenmeyen tüylerin çözümünde en çok kullanılan yöntemler. Peki, doğal yollarla da istenmeyen tüylerden kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Evde yapacağınız birkaç basit kürle sert ve kalın tüylerinizi inceltebilir, yoğunluğunu azaltabilirsiniz.

Ağda, cımbız ya da epilasyon aleti ile tüylerinizi aldıktan sonra limon suyu sürerek tüylerinizin azalmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemde dikkat etmeniz gereken en önemli şey, cildinizin yapısı. Eğer çok hassas bir cilt yapısına sahipseniz ve limonun göstereceği reaksiyondan emin olamıyorsanız ilk olarak küçük bir bölgede deneme yapıp birkaç saat bölgeyi takip edebilirsiniz. Eğer herhangi bir problem söz konusu olmazsa tüylerinizi kökünden aldıktan sonra bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ancak kullanacağınız limon suyunu direkt limondan elde etmeli ve yapay limon sularını kullanmamalısınız. Dilerseniz kesik limonu tüylerinizi aldığınız bölgeye de sürebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise ceviz kabuğu küllerini kullanmak. Evet, yanlış duymadınız, bildiğiniz kurutulmuş cevizin kabuğunu kül hâline getirerek de tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Bunun için 3-4 avuç kadar ceviz kabuğunu kül olana kadar yakmalısınız. Ancak kabukların tutuşmasını hızlandırmak için kâğıt gibi farklı maddeler kullanmamanız gerekiyor. Kabuklar kül hâline geldikten sonra su ile karıştırarak macun kıvamına getirmelisiniz. Karışımın hazır olması için 12 saat beklemelisiniz. 12 saatin ardından dökülmesini istediğiniz bölgedeki tüylerin üzerine karışımı iyice sürmeli ve 30 dakika boyunca beklemelisiniz. Uygulamayı günde 3 defa ve art arda 3 kere yapmalısınız. Kürün etkili olabilmesi için 1 aylık aranın ardından günde 3 defa ve 3 gün boyunca olacak şekilde tekrar uygulamalısınız. Tabii uygulamadan önce küçük bir alanda hassasiyet kontrolü yapmanız oldukça önemli.

Son kürümüzün kahramanı ise doğanın mucizevi bitkisi zerdeçal. Bir miktar toz zerdeçalı sütle karıştırarak macun kıvamında bir karışım elde etmelisiniz. Hazırladığınız karışımı ağda sonrası cildinize uygulayarak yarım saat bekletmelisiniz. Bekleme süresi dolduktan sonra ılık suyla iyice durulayabilirsiniz. Kürün etkili olması için haftada 3-4 kere uygulayabilirsiniz.

1. Kullanım kolaylığıyla kendine hayran bırakır: Veet Ağda Bandı

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İstenmeyen tüylerinizden kurtulmak için ağdayı tercih ediyor ancak hazırlık ve temizlik aşamalarıyla uğraşmak istemiyorsanız Veet Ağda Bandı'nı tercih edebilirsiniz. Pratik kullanımıyla ağda işlemini kısa sürede bitiren ağda bandının formülünde badem yağı ve mavikantaron özü bulunduğu için hassas ciltlerin kullanımına uygun. En kısa tüyleri bile kökünden aldığından yaklaşık 28 gün boyunca pürüzsüz bir görünüm vadeder. İçinde 20 çift yani toplam 40 adet ağda bandı bulunur. Bu sayede iki alt bacağa 4 defa uygulanabilir. Pakette yer alan 4 adet temizleme mendili ise işlemden sonra kalabilecek ağda kalıntılarını etkili şekilde temizler.

2. Hareket özgürlüğünün keyfini çıkarın: Braun Silk-epil 9 9720 Sensosmart Epilatör

Hem tıraş edip düzeltme yapabileceğiniz hem tüy alan bir epilasyon aletine ne dersiniz? Eğer bu fikir sizi de heyecanlandırdıysa Braun Silk-epil 9 9720 Sensosmart Epilatör'ü mutlaka denemelisiniz. %40 daha geniş başlığıyla tek seferde daha çok tüy alan epilatör, kablosuz olduğu için rahat kullanılır. Ulaşılması zor bölgelerde bile rahat hareket eden ürün, tıraş başlığıyla farklı ihtiyaçlara da cevap verir. Acı hissini azaltan masaj başlığıyla daha konforlu bir epilasyon işlemi sunar. Hem ıslak hem kuru kullanılabilen ürün, basınç algılama sensörü sayesinde fazla basınç uygulandığı zaman kırmızı ışıkla sizi uyarır.

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3. Tüylerinizin azalmasını sağlayın: Myinciwax Kartuş Sir Ağda Seti

İçinde kıl kökünü besleyen şeker gibi maddeler olmadığı için düzenli olarak sir ağda yapmak, tüylerin zamanla incelmesini ve azalmasını sağlar. Ayrıca cilt üzerindeki ölü deriyi de temizler. Eğer siz de istenmeyen tüylerinizden kurtulmak için sir ağdayı tercih ediyorsanız Myinciwax Kartuş Sir Ağda Seti'e göz atabilirsiniz. Paket içerisinde özel ısıtıcısı ve kartuş ağda yer alır. Ağda pudralı olduğu için hem rahat çekilir hem hassas bölgelere ve cilde zarar vermez. Bu sayede yüzde de kullanılabilir. Ağdayı uygulamadan önce bölgenin temiz, kuru ve yağsız olması gerekir.

4. Hızlı ve pratik kullanımıyla her an sizinle: Veet Tüy Dökücü Sprey Krem

Acılı ağda yöntemleri yerine hem pratik hem acısız bir yöntem arayışındaysanız Veet Tüy Dökücü Sprey Krem tam size göre! Smooth & Fresh teknolojisine sahip krem tüylerinizden hızlıca kurtulmanızı sağlarken aynı zamanda cildinizi de 24 saate kadar nemlendirir. İşlem sonrası ciltte kötü koku bırakmayan krem, aloe vera ve menekşe özü içerir. Bu sayede hassas ciltlerin yatışmasını sağlar. Sprey şişede olduğu için kullanımı da oldukça kolay. Tek yapmanız gereken istenmeyen tüylerin üzerine eşit şekilde ürünü sıkmak ve 5 dakika beklemek. Ardından spatula ile tüylerden kolayca kurtulabilirsiniz.

5. Tüylere "Elveda!" deyin: Philips BRI921/00 Lumea Advanced Ipl Epilasyon Aleti

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İstenmeyen tüylerden kurtulmanın bir diğer yolu ise lazer epilasyon. Lazer epilasyon için illa güzellik salonlarına gitmenize gerek yok. Evinizin konforunda da yapmak mümkün. Nasıl mı? Tabii ki Philips BRI921/00 Lumea Advanced Ipl Epilasyon Aleti ile! Dermatologlarla birlikte geliştirilen ürün cilt tonu algılama sensörü sayesinde güvenle kullanılır. Yüz bölgesi için ekstra güvenlik sağlayan hassas başlığı bulunan cihaz, bacak gibi geniş bölgelerde daha hızlı sonuçlar için uygun başlığa da sahip. Karın, kol, bacak, özel bölge, dudak üstü, çene ve favorilerde rahatlıkla kullanılır.

6. Uzun süren pürüzsüz bir cilt görünümü için: Tikatti Sir Ağda Seti

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için profesyonel bir ürün kullanmaya ne dersiniz? Kolay taşınan, kompakt tasarımıyla fazla yer kaplamayan ve evinizin konforunda âdeta profesyonel bir işlem yapmanızı sağlayan Tikatti Sir Ağda Seti, en kısa tüyleri bile kökünden aldığı için uzun süren pürüzsüz bir görünüm vadeder. Cilde kolayca yapışan boncuk ağda, herhangi bir beze ihtiyaç duymadan elle rahatça çekilir. Doğal maddeler kullanılarak üretilir. Setin içinde bulunan spatulalar, ağdayı el değmeden rahat sürmenizi sağlar. Set içerisinde bir adet makine, 2 adet boncuk ağda ve spatula yer alır.

7. Pratik ve kullanışlı: Flawless Yüz Temizleyici Epilasyon Aleti

Yüz bölgesindeki istenmeyen tüylerden bıktınız mı? O hâlde size harika bir önerimiz var, Flawless Yüz Temizleyici Epilasyon Aleti! Âdeta ruj gibi görünen cihaz yüz bölgesinde yer alan istenmeyen tüyleri kısa sürede alır. Işıklı tasarımı sayesinde hiçbir tüyün gözünüzden kaçmasına izin vermez. Çene, favori, dudak üstü ve alın gibi bölgelerde rahatça kullanılabilir. Paslanmaz materyalle üretildiği için ıslak ya da kuru uygulanabilir. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun ürün, işlem sonrası kızarıklığa da neden olmaz. Ancak uygulama öncesi cildin temiz olması gerekir. İşlem sonunda da mutlaka nemlendirici uygulamanız gerektiğini hatırlatalım.