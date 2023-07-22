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İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

21.07.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kol saatleri hem kadınlar hem erkekler için vazgeçilmez aksesuarlar arasında yer alır. Dünyaca ünlü markalardan Guess’in tasarladığı saatler de her yaştan kişi tarafından şık kombinlerin eşlikçisi olarak tercih edilir. Siz de bu kaliteli markanın imzasını taşıyan kusursuz saat tasarımlarıyla tarzına hava katmak istiyorsanız en güzel Guess saat modellerinden oluşturduğumuz listemize göz atabilirsiniz.

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

İçindekiler

  • 1. Spor şıklığın tarifi: Guess GUGW0486G2 Erkek Kol Saati
  • 2. Rose gold şıklığı: Guess Gugw0314l3 Kadın Kol Saati
  • 3. Altın renginin asaleti: Guess Paslanmaz Çelik Erkek Bileklik Saat
  • 4. Taşlı ve şık tasarım: Guess GUGW0408L3 Kadın Kol Saati
  • 5. Esnek yapılı silikon kayış: GUESS Men's Trend Casual Tonneau Diamond 43mm Watch
  • 6. Taşlı ve gösterişli tasarımları sevenlere: Guess GUGW0382L2 Kadın Kol Saati
  • 7. Stil sahibi beylerin tercihi: GUESS US Erkek Kahverengi Deri Çok İşlevli Saat
  • 8. Farklı tasarımlardan hoşlananlara: GUESS Women's Quartz Dress Watch
  • 9. Vintage modelleri sevenlere: Guess GUGW0465L1 Kadın Kol Saati
  • 10. Zarif görünümlü hasır kordon: GUESS Çok İşlevli Erkek Saat

Guess, giyim sektöründe elde ettiği başarıyı aksesuar tasarımlarına da yansıtır. Markanın birbirinden şık ve kullanışlı kol saatleriyle ister günlük ister özel zamanlardaki kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Altın renkli, silikon kordonlu, taşlı ve çelik kasalı olmak üzere birbirinden dikkat çekici Guess saatlerini incelemek istiyorsanız daha fazla beklemenize gerek yok! Şimdi birbirinden harika saatleri inceleme vakti!

1. Spor şıklığın tarifi: Guess GUGW0486G2 Erkek Kol Saati

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

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Genellikle spor tarzda giyiniyor ve sade tasarımlı kıyafetlerinize iddialı aksesuarlarla renk katmayı tercih ediyorsanız Guess GUGW0486G2 Erkek Kol Saati’ni rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalın silikon kordonuyla ve altın renkli kasa çerçevesiyle dikkat çeken saat, kusursuz tasarımıyla tarzınızı farklı boyutlara taşıyacak. Quartz teknolojisiyle hazırlanan ve mineral camla tamamlanan bu saatin üzerindeki özel tasarım detayları ve süslemelere de bayılacaksınız. 5 ATM su geçirmezlik özelliğine de sahip olan bu modeli su altında da kullanmaya devam edebilir ve banyoya girerken çıkarma sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

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2. Rose gold şıklığı: Guess Gugw0314l3 Kadın Kol Saati

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

Hem günlük hayatınızda hem özel zamanlarınızda aksesuar olarak saat takmayı seviyorsanız size bir önerimiz olacak. Takı kutunuza Guess Gugw0314l3 Bayan Kol Saati'ni de ekleyebilir ve bu mükemmel tasarımlı modeli her tarza rahat şekilde uyarlayabilirsiniz. Rose gold renginin şıklığını en iyi şekilde sergileyen bu saati kolunuzdan hiç çıkartmadan her türlü kombine dâhil edebilirsiniz. Modern ve şık görünümüyle klasik modelleri sevenlere de hitap edebilen bu saat, markanın en popüler seçeneklerinden biri olarak da değerlendiriliyor. Üstün kaliteli materyalleri sayesindeyse ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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3. Altın renginin asaleti: Guess Paslanmaz Çelik Erkek Bileklik Saat

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

Hem klasik hem modern tarzda bir saat arıyorsanız Guess Paslanmaz Çelik Erkek Bileklik Saat'i hemen sipariş edebilirsiniz. Altın rengiyle göz kamaştıran istediğiniz her kombinle kullanabilirsiniz. İsterseniz şık takım elbiselerle isterseniz basic tişört ve jean pantolonlarla kombinleyebilir, kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen kaliteli ve şık kol saatini dilerseniz özel günlerde hediye olarak da alabilir ve sevdiklerinize unutamayacakları bir sürpriz hazırlayabilirsiniz. Quartz analog saatin 44 mm'lik kasa çapıysa ürünün büyük saat kullanmayı sevenlerin vazgeçilmezi olmasını sağlıyor.

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4. Taşlı ve şık tasarım: Guess GUGW0408L3 Kadın Kol Saati

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

Stil sahibi hanımlar, tarzlarını Guess GUGW0408L3 Kadın Kol Saati ile tamamlayarak harika görünmenin kolay yolunu buluyor. Kaliteli deri kordonu sayesinde uzun ömürlü kullanım avantajı sunan saat, işlevselliğinin yanı sıra kusursuz tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kordon dışında kalan tüm kısmının taşlarla kaplandığı bu saat, özel zamanlarda giyeceğiniz elbiselerle harika bir uyum yakalayabilir. İddialı ve gösterişli bir görünüme sahip olması sebebiyle bu saati günlük olarak işe giderken de kolunuza takabilirsiniz. 39 mm'lik yuvarlak kasası ve rose gold rengiyle hemen her zevke uyum sağlayabilen bu modelle uzun yıllar boyunca şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

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5. Esnek yapılı silikon kayış: GUESS Men's Trend Casual Tonneau Diamond 43mm Watch

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

GUESS Men's Trend Casual Tonneau Diamond 43mm Watch sayesinde spor kombininizi şık bir dokunuşla tamamlayabilirsiniz. Klasik yuvarlak saatlerin dışında farklı modeller arayanlara da hitap eden dikdörtgen kasalı model, siyahın asaletiyle hayat buluyor. Plastik gövde, siyah kadran, mineral cam kristalleri ve sağlam yapıdaki siyah silikon kordonuyla öne çıkan saati, kolunuzdan çıkartmak istemeyeceksiniz. Zamanı en havalı şekilde kontrol edebilmenize imkân tanıyan saatle stilinizi bir üst seviyeye taşıyacaksınız.

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6. Taşlı ve gösterişli tasarımları sevenlere: Guess GUGW0382L2 Kadın Kol Saati

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

Genellikle şık ve gösterişli kıyafetler giymeyi seviyor ve tarzınızı bu şekilde yansıtmayı seçiyorsanız Guess GUGW0382L2 Kadın Kol Saati'ne bayılacaksınız. Özellikle abiye kıyafetlerle kusursuz bir uyum sağlayabilen bu modelin en dikkat çeken özelliği tasarımında kullanılan harika taş detayları oluyor. Klasik düz bir deri kordonla şekillenen kol saatinin kadranında yer verilen irili ufaklı taşlar, iddialı bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. 32 mm'lik kasasıyla standartlara uygun bir boyuta sahip olan saati sade ve düz bir elbiseyle kombinlediğinizde bile kusursuz bir şıklık yakalayabilirsiniz.

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7. Stil sahibi beylerin tercihi: GUESS US Erkek Kahverengi Deri Çok İşlevli Saat

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

Çikolata rengiyle dikkat çeken GUESS US Erkek Kahverengi Deri Çok İşlevli Saat, hem spor hem klasik tarzlara uyum sağlayabilen son derece işlevsel bir model olarak öne çıkıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü materyaliyle yıllar boyunca hayatınızda kalmaya devam edecek bu saatin gerek rengi gerekse şık tasarımı sizi büyülemeye yetecek! 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip olan ürünü ellerinizi yıkarken korumanıza gerek kalmadan gönül rahatlığıyla takabilirsiniz. Paslanmaz çelik kasa materyali, bir ömür boyunca sağlamlığını koruyarak her zaman şık kalmaya devam eder ve sizin de kombinlerinizi süsler.

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8. Farklı tasarımlardan hoşlananlara: GUESS Women's Quartz Dress Watch

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

Aksesuar modellerindeki sıradanlıktan sıkıldıysanız ve yaratıcı, iddialı ürünler arıyorsanız size harika bir haberimiz var! Dünyaca ünlü saat markalarından biri olan Guess, sizin bu hayalinizi gerçeğe dönüştürüyor. Hologramlı bir tasarıma sahip olan ve renk tonlarıyla ilk bakışta dikkat çekmeyi başaran GUESS Women's Quartz Dress Watch modelini istediğiniz her kombinde kullanabilirsiniz. Farklı renk geçişlerinin yanı sıra kadranındaki modern görünüm ve taş detaylarıysa bu saatin çok farklı bir tarz yakalamasına yardımcı oluyor. Cilalı paslanmaz çelikten üretilen kordonu ve kasasıyla bu saat, koleksiyonunuzun en nadide parçası olmaya aday!

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9. Vintage modelleri sevenlere: Guess GUGW0465L1 Kadın Kol Saati

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

Aksesuar seçimlerinizi genellikle klasik veya vintage tarzdaki ürünler arasından yapıyorsanız Guess GUGW0465L1 Kadın Kol Saati'ni çok beğeneceksiniz! Komple dayanıklı ve kaliteli çelik materyalle hazırlanan altın renkli kadın kol saatini hem günlük olarak hem özel zamanlarda rahatlıkla takabilirsiniz. Kadranındaki göstergelerin nizami duruşu ve saatin şık tarzı kombinlerinize iddialı bir dokunuş yapmaya yetecek! 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde suyla temas ettiğinde sorun çıkartmayan bu ürünün takvim ve kronometre fonksiyonları da mevcut. Sade, zarif ve kaliteli bir kol saati arıyorsanız bu modeli alışveriş listenize ekleyebilirsiniz.

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10. Zarif görünümlü hasır kordon: GUESS Çok İşlevli Erkek Saat

İster günlük yaşamda ister özel davetlerde! Her kombinle kullanabileceğiniz Guess saat modelleri

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Guess marka saatlerinin stil sahibi erkekler tarafından sıkça tercih edilmesi her sezon farklı ve şık tasarımların piyasaya sunulmasına neden oluyor. GUESS Çok İşlevli Erkek Saat modeli de hemen her yaştan kullanıcının kombinlerine rahatlıkla uyarlayabileceği harika bir tasarım olarak öne çıkıyor. 22 mm'lik örgü görünümlü hasır kordonuyla öne çıkan saatin çelik kasası ve simsiyah rengi kategori içerisinde inceleme yaparken tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yalnızca saati değil, aynı zamanda günü de takip edebilmeniz için kadranında takvim özelliği de bulunan model, markanın kalitesini ve tecrübesini de en iyi şekilde yansıtıyor.

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