Eski Interpol Başkanı'nın eşi ilk kez konuştu

Eylül sonundan bu yana kendisinden haber alınamayan eski Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in eşi Mıng Grace, olayın uluslararası toplumu ilgilendirdiğini belirterek eşinden en son "Aramamı bekle" ve bıçak emojisi içeren iki ileti aldığını duyurdu.

Mıng Grace, Interpol'ün eşinin istifasını sunduğuna ilişkin açıklamasından önce Interpol'ün merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Güvenlik nedeniyle gazetecilere arkası dönük konuşan ve görüntüsünün alınmasına izin vermeyen Mıng, "Kocamın başına ne geldi bilmiyorum. Bu olay uluslararası toplumu ilgilendiriyor. Onu karşımda görüp sesini duymadığım müddetçe endişelerim bitmeyecek." dedi.

Mıng, eşiyle son olarak 25 Eylül'de haberleştiğini aktararak eşinden önce "Aramamı bekle" şeklinde bir mesaj aldığını, bir süre sonra ise sadece bir bıçak emojisi olan bir iletinin eşi tarafından gönderildiğini belirtti ve ilgili mesajları gazetecilere gösterdi.

AİLESİNİN ADRESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bu arada Fransa İçişleri Bakanlığının, eski başkanın eşi ve çocuklarını koruma altına aldığı, güvenlik tedbirleri çerçevesinde ailenin adresinin değiştirildiği öğrenildi.

(AA)

