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  4. İstifasını sunan Ahmet Şık'la ilgili HDP'den flaş açıklama

İstifasını sunan Ahmet Şık'la ilgili HDP'den flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 21:38 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP), partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ilişkin, "İstifa kararı kendi takdiridir." açıklamasını yaptı.

İstifasını sunan Ahmet Şık'la ilgili HDP'den flaş açıklama

Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

HDP'DEN İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Şık, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim.

1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."


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