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"İstihdam sorunu mesleğimizin geleceğini tehdit etmektedir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı: - "Gittikçe büyüyen istihdam sorunu, mesleğimizin geleceğini tehdit etmektedir" - "Halihazırda eğitim veren eczacılık fakültesi kontenjanlarının azaltılması ve asgari şartlar tamamlanana kadar yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması, mesleğimizin dünya standartlarını yakalamasını sağlayacaktır"

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, "Gittikçe büyüyen istihdam sorunu, mesleğimizin geleceğini tehdit etmektedir. Halihazırda eğitim veren eczacılık fakültesi kontenjanlarının azaltılması ve asgari şartlar tamamlanana kadar yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması, mesleğimizin dünya standartlarını yakalamasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ercanlı, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de eczacılık alanında yaşanan sıkıntılara çözüm yollarının bulunmasını istediklerini belirtti.

Eczacılık mesleğinin geleceğinin tehdit altında olduğunu öne süren Ercanlı, "Eczane ekonomilerinde yıllardır yaşanan daralma, gelir düzeyimizin düşmesi, kamunun üzerimize yüklediği finansal ve bürokratik yükler, dolayısıyla ilaç ve sağlık danışmanlığı işlevimizi yeterince yerine getiremeyişimiz, kamu-kurum-hastane eczacılarımızın özlük hakları başta olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sıkıntılar ve geleceğimiz olan gençlerimizin gittikçe büyüyen istihdam sorunu, mesleğimizin geleceğini tehdit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ercanlı, şunları kaydetti:

"Yetkili otoritelerden isteğimiz, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, özel hastaneler ve ilaç sektöründe eczacı istihdamının artırılması için de çalışmaların yürütülmesi yönündedir. Kamuda çalışan eczacı sayısının az olması kadar, halihazırda kamuda görevine devam eden eczacılarımızın özlük haklarında yaşanan sıkıntılar da acilen çözüm bulunması gereken konular arasındadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan sıkıntılara, şehir hastanelerinde yaşanan sıkıntılar da eklenerek, şehir hastanesinde istihdam edilen eczacı ve yardımcı personel sayısının az olması, eczacılarımızın kliniklerde görev yapmaması ve döner sermayeden pay alamaması gibi pek çok sorun mesleğimizin önünde ortaya çıkan yeni sorunlar olarak karşımıza dikilmektedir."

Eczacılık fakültelerinin eğitim niteliğinin azalmasının, mesleğin gelişiminin önündeki bir diğer engel olduğunu belirten Ercanlı, "Ankara Eczacı Odası olarak, eczacılık fakültelerinin taban puanlarının yükseltilmesi ve fakültelerimizin asgari eğitime başlama kriterlerine uygun hale getirilmesini talep etmekteyiz. Fakültelerimiz bu asgari şartları sağlayana kadar, halihazırda eğitim veren eczacılık fakültesi kontenjanlarının azaltılması ve asgari şartlar tamamlanana kadar yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması, mesleğimizin dünya standartlarını yakalamasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Ercanlı, yeni mezun eczacıların kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilmesinin yolunun açılması ve buralarda görev yapacak eczacıların çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

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