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İstiklal Caddesi'nde bir garip olay! İntihar Selfie'si

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi'nde tarihi bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan kişi 2 saat boyunca polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini oyalayıp tramvay seferlerinin durmasına neden oldu. Daha önce de 19 defa farklı yerlerde intihar girişiminde bulunup para isteyen İbrahim A. bu işi meslek haline getirdi.

İstiklal Caddesi'nde bir garip olay! İntihar Selfie'si

İstiklal Caddesi 130 numarada bulunan tarihi Elhamra Han'ın en üst katına çıkıp aşağıya sarkan kişiyi görenler polise haber verdi. Sürekli olarak tehlikeli şekilde yer değiştiren ve intihar girişiminde bulunan kişi için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de gönderildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri de bu kişinin atlama ya da düşme ihtimaline karşı şişme branda açarak önlem aldı.

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TRAMVAY SEFERLERİ DURDU VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İntihar girişimi nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Durmasını fırsat bilen vatandaşlar tramvaya çıkıp bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı kişiler de intihar girişimini cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

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20'NCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ, MESLEK HALİNE GETİRDİ, EYLEMİ 2 SAAT SÜRDÜ

Polisin saatlerce dil döktüğü kişinin daha önce İstanbul'un çeşitli semtlerinde 19 defa intihar girişiminde bulunan bu defa da 20'nci intihar girişimini gerçekleştiren ve her defasında para aldıktan sonra intihardan vazgeçen İbrahim A. olduğu anlaşıldı. Saat 15.30 sıralarında başlayan intihar girişimi 17.30 sıralarında son buldu. Gözaltına alınan İbrahim A. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Eylemin sonlanmasıyla İstiklal Caddesi'ndeki tramvay seferleri normale döndü.


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İstiklal Caddesi intihar intihar girişimi selfie

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
iktidar gibi duygu simsarı. imamınız ne ki cemaatiniz ne olsun
bırakın atlasın niye para verip alıştırıyorsunuz ki bunları beslemeye alıştıran sizlersiniz
para istiyor kaç sefer denk geldm ayni yere 2 kere cikmisligi var yazık polise meşgul ediyor surekli
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