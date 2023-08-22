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İstiklal Caddesi'nde para saçtılar! Tepki çeken görüntüler sonrası bir kişi gözaltına alındı

22.08.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İstiklal Caddesi'nde para saçarak ilerleyen iki kişinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İncelemeler sonrasında görüntülerin 2022 yılına ait olduğu belirlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, görüntülerde yer aldığı belirlenen O.M.N. gözaltına alındı. E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.

İstiklal Caddesi'nde para saçtılar! Tepki çeken görüntüler sonrası bir kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanarak tepkilere neden olan İstiklal Caddesi'nde para saçma görüntüleriyle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda görüntünün 2022 yılına ait olduğu, şüphelilerden birinin daha önce de benzer görüntüler paylaştığı öğrenildi. Görüntülerde yer alan O.M.N. yakalanarak gözaltına alındı.

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SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M.N., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak" suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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Görüntülerde yer alan E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.(DHA)

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