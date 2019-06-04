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İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Ramazan Bayramın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da tatile gitmeyenler bayramın ilk gününde ziyaretlere ve gezmeye çıktı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezmeyi tercihlerle doldu taştı. İstanbul'un en uğrak yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yabancı turistler de gelince yoğunluk hat safhaya ulaştı. Turistler özellikle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve nostaljik tramvay önünde hatır fotoğrafları çektirdi.

(FOTOĞRAF)

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu

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