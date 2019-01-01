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İstiklal Caddesi'nde fünye paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:45 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde fünye paniği

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Bu sırada çıkan ses nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki bir çok kişi paniğe kapılarak kaçtı.
İstiklal Caddesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi. Polis, çantayı inceledikten sonra güvenlik şeridi çekti. Durum bomba uzmanı polislere bildirildi. Bomba uzmanı polis, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıtlar çıkarken çıkan patlama sesi panik yarattı. Çok sayıda kişi koşarak kaçmaya başladı. Durumun anlaşılması üzerine panik sona erdi.

(FOTOĞRAF)

İstiklal Caddesi'nde fünye paniğiİstiklal Caddesi'nde fünye paniğiİstiklal Caddesi'nde fünye paniği

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