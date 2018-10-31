İstiklal Caddesi'ni cadılar bastı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-DÜNYADA birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı. 'Halloween' olarak da adlandırılan bayram, ülkemizdeki popülerliğini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor.

Cadılar Bayramı, İstanbul'da çeşitli eğlence mekanlarında parti ve etkinliklerle kutlanırken, 5 arkadaş ise kutlamalarını sokakta gerçekleştiriyor. Kostümleri ve makyajlarıyla korkutucu görünen Nisa, Caner, Ammar, Gökhan ve Emirhan adlı arkadaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolaşarak insanların yüreklerini ağızlarına getirmeye çalışıyorlar. Cadde üzerinde yürürken, karşılarında vampir ve kuru kafa kostüm ve makyajlı 5 arkadaşı görenlerin birçoğu ise korkmak yerine yanlarına gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Birkaç yıldır Cadılar Bayramı'nı kutladıklarını belirten Nisa, "Buraya Cadılar Bayramı'nı kutlamaya geldik. Arkadaşlarla kendimize karakterler belirledik ve bu karakterleri canlandırdık. Geziyoruz, insanlara bu kültürü yaymaya çalışıyoruz" dedi.