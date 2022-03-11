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İstiklal Marşı'nın kabulü ne zaman? İstiklal Marşı'nın bestecisi ve yazarı kimdir? İstiklal Marşı hangi olaydan sonra kabul edildi?

11.03.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Marşı'nın kabulü her yıl olduğu gibi bu yılda kutlanacak. Marşlar, bir ülkenin, milletin verdiği özgürlük mücadelesini simgeler. İstiklal Marşı'nın bestecisi ve yazarı bu yıl ya yani 2022 yılında da anılacak. Vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü yaklaşırken bazı araştırmalara başladılar. İstiklal Marşı'nın bestecisi ve yazarının kim olduğu ve İstiklal Marşı'nın kabulünün ne zaman olduğu sorulan sorular arasında yer alıyor. İşte İstiklal Marşı'na dair detaylar!

İstiklal Marşı'nın kabulü ne zaman? İstiklal Marşı'nın bestecisi ve yazarı kimdir? İstiklal Marşı hangi olaydan sonra kabul edildi?

İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilmesinden bu yana tam olarak 101 yıl geçti. Bağımsızlık adına verilen mücadelenin marş hali olan İstiklal Marşı'nın kabulünün bu sene 101. yılı kutlanacak. Türk milletinin verdiği zaferini, inancını ve kuvvetini anlatan İstiklal Marşı'nın dünyada bir eşi ve benzeri yok. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde bestecisi ve yazarına dair merak edenleri haberimizde derledik...

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ, ŞAİRİ KİM?

İstiklal Marşı'nın güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır. İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerine olan güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını anlatmıştır.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Şiir, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.Okullarda Mi̇llî Eği̇ti̇m Bakanlığı Ortaöğreti̇m Kurumları Yönetmeli̇ği̇'nin 96. maddesine göre İstiklal Marşı tablosu, Türk bayrağı, Atatürk portresi ve Gençliğe Hitabe tablosu yer almaktadır.

İSTİKLAL MARŞI BESTECİSİ KİMDİR?

Milli mücadelenin anlatıldığı ve halka cesaret vermesi için bir marş gerekmektedir. Okurken herkesin tüylerini diken diken eden İstiklal Marşı'nın temelleri şöyle atılır. Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katılmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar nedeniyle sonucu belirleyecek bir değerlendirme yapılamaz. Bu nedenle güfte, ülkenin çeşitli yerlerinde farklı bestelerle okunmaya başlanır. Edirne'de Ahmet Yekta Bey'in, İzmir'de İsmail Zühtü Bey’in, Ankara'da Osman Zeki Bey'in, İstanbul'da Ali Rıfat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunmaya başlanır.

1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da değiştirilmiştir. O dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Mehmet akif Ersoy
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