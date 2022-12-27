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İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy kimdir, nereli? İşte Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi! Ölüm yıl dönümünde anılıyor...

27.12.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 yılında İstanbul'da vefat etti. Ölüm yıldönümünde anılan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı araştırılıyor. Mehmet Akif Ersoy "Vatan Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılıyor. İşte İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında detaylar...

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy kimdir, nereli? İşte Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi! Ölüm yıl dönümünde anılıyor...

Birçok önemli eserde imzası bulunan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet döneminin en önemli vatan şairlerinin başlarında gelen Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. İşte İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında detaylar...

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Eroy'un babası Tahir Efendi, annesi Emine Cemile Hanımdır. Babası Fatih Medresesi müderrislerindendir. Annesi ise Buharalı Mehmet Efendinin kızıdır.

Eğitim hayatına 1878 yılında 4 yaşında başladı. Emir Buhari’de yer alan Mahalle Mektebi ilk eğitime başladığı yerdir. Mahalle Mektebinde iki yıl eğitim aldı. Ardından Fatih İptidaisine geçti. Babasından Arapça dersleri aldı. Orta okulun ardından dönemin en gözde okullarından biri olan Mekteb-i Mülkiye’nin ali kısmına başladı. Babasının ölümünden sonra ise Halkalı’da yer alan Baytar Mektep-i Ali’ne parasız yatılı olarak girdi. Veterinerlik fakültesini birincilikle bitirdi.

1893'te Ziraat Nezareti Umur-u Baytariye Şubesinde göreve başladı. 1913'te bu görevden istifa etti. 1898'de evlendi. Aynı yıllarda Resimli gazetede, Maarif Dergisinde şiirleri yayınlandı. Ayrıca Arapça, Fransızca ve Farsçadan da çeviriler yaptı.

Veteriner olarak göreve başladığı ilk yıllarda daha çok şairliği ile tanındı. 1906'da Halkalı Baytar Mektebi’nde, 1908 sonrasında ise Edebiyat Fakültesinde öğretmenlik yaptı.

1920'ye gelindiği zaman Mehmet Akif Ersoy Burdur milletvekili olarak meclise girdi. 1921'de para ödülü almamak şartı ile milli marş yarışmasına katılmayı kabul etti. Milli marşımızı kahraman ordumuza ithaf etti. 12 Mart 1921 günü ise şiiri milli marşımız olarak kabul edildi. Ödül olarak verilen 500 lirayı ise Hilal-i Ahmet ve Darül- Mesai Vakfına bağışladı.

MEHMET AKİF ERSOY ESERLERİ

  • Safahat * Süleymaniye Kürsüsünde
  • Hakkın Sesleri * Fatih Kürsüsünde
  • Hatıralar * Asım
  • Gölgeler

Bu kitapların tümü safahat genel adı ile toplanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Mehmet akif Ersoy

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