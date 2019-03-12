HABER

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, hayata gözlerini yumduğu İstiklal Caddesi üzerindeki Mısır Apartmanı önünde anıldı - AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız: - "İlham kaynağımız 1071'deki Malazgirt ruhudur, 1453'teki fetih ruhudur, Çanakkale ruhudur, İstiklal Marşı'ndaki kurtuluş ruhudur. Bizler, aynı ruhla yolumuza devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı nedeniyle Beyoğlu'nda anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayata gözlerini yumduğu, İstiklal Caddesi üzerindeki Mısır Apartmanı önünde düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Mısır Apartmanı önünde toplanan grup, Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Çamlı burada yaptığı konuşmada, millet olarak İstiklal Marşı'nın yansıttığı ruhun idrakinde olunduğunu ifade ederek, "10 senede bir yapılan darbeler, bu idrakimizi baltalayamadı. En son 15 Temmuz'da Amerikan köpekleri aracılığıyla üzerimize helikopterlerden, satılmış köpeklerin tüfeklerinden çıkan mermilerle istiklalimize kast edildi, beceremediler." dedi.

31 Mart seçimlerinde de beka meselesi şuuruyla uyanık olunması gerektiğini vurgulayan Çamlı, "Hiç kimse heveslenmesin. Bu millet ne diyorsa, bu topraklarda o olacaktır. Asla ve asla istiklalimizi terk etmeyecek ve kimseye vermeyeceğiz." diye konuştu.

- "Milletin bekçisi olacağız, bayrağın bekçisi olacağız"

Yıldız da, şairlerin toplumun ruhunu yansıttığını dile getirerek, "Mehmet Akif de Kurtuluş Savaşı'nın o zor şartlarında 'Allahım bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırma' temennisiyle 'Korkma' diyerek İstiklal Marşı'nı yazmıştır." dedi.

Türk milletinin 5 ayrı terör örgütü ve ekonomik terörle mücadele ettiğini belirten Yıldız, "İlham kaynağımız 1071'deki Malazgirt ruhudur, 1453'teki fetih ruhudur, Çanakkale ruhudur, İstiklal Marşı'ndaki kurtuluş ruhudur. Bizler aynı ruhla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Gönül belediyeciliğini bütün Beyoğlulular ile inşa edeceklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli'ye ithaf edilen 'Siz bekçi misiniz?' sorusuna, bizler Beyoğlu'ndan, bütün kardeşlerimizle birlikte diyoruz ki, evet bizler bu topraklarda milletin bekçisi olacağız, bayrağın bekçisi olacağız, vatanın bekçisi olacağız, ezanın bekçisi olacağız inşallah. Bir daha İstiklal Marşı'nın yazılmasına izin vermeyeceğiz. Her türlü tehdide ve işgale boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz. Onun için mabedimize uzanan namahrem ellerini hep birlikte kıracağız. Ezanımızı susturmak isteyenlere karşı tarihimizden, inancımızdan, medeniyetimizden aldığımız güçle dimdik duracağız."

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Polonya'da öldürülen Furkan'ın arkadaşı: Hak etmediği bir ölüm olduPolonya'da öldürülen Furkan'ın arkadaşı: Hak etmediği bir ölüm oldu
Osmangazi metruk binalardan temizleniyorOsmangazi metruk binalardan temizleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma istiklal marşı Mehmet Akif Ersoy Mısır Apartmanı

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Nehir korkuluklarından kendini bırakmak istedi! Korkunç anlar böyle sona erdi

Asi Nehri'nde hareketli anlar! Son anda engellendi

Son dakika: 102 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı verildi

ByLock'tan gözaltına alınacaklar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.