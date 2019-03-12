İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı nedeniyle Beyoğlu'nda anma programı düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayata gözlerini yumduğu, İstiklal Caddesi üzerindeki Mısır Apartmanı önünde düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Mısır Apartmanı önünde toplanan grup, Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.
Çamlı burada yaptığı konuşmada, millet olarak İstiklal Marşı'nın yansıttığı ruhun idrakinde olunduğunu ifade ederek, "10 senede bir yapılan darbeler, bu idrakimizi baltalayamadı. En son 15 Temmuz'da Amerikan köpekleri aracılığıyla üzerimize helikopterlerden, satılmış köpeklerin tüfeklerinden çıkan mermilerle istiklalimize kast edildi, beceremediler." dedi.
31 Mart seçimlerinde de beka meselesi şuuruyla uyanık olunması gerektiğini vurgulayan Çamlı, "Hiç kimse heveslenmesin. Bu millet ne diyorsa, bu topraklarda o olacaktır. Asla ve asla istiklalimizi terk etmeyecek ve kimseye vermeyeceğiz." diye konuştu.
- "Milletin bekçisi olacağız, bayrağın bekçisi olacağız"
Yıldız da, şairlerin toplumun ruhunu yansıttığını dile getirerek, "Mehmet Akif de Kurtuluş Savaşı'nın o zor şartlarında 'Allahım bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırma' temennisiyle 'Korkma' diyerek İstiklal Marşı'nı yazmıştır." dedi.
Türk milletinin 5 ayrı terör örgütü ve ekonomik terörle mücadele ettiğini belirten Yıldız, "İlham kaynağımız 1071'deki Malazgirt ruhudur, 1453'teki fetih ruhudur, Çanakkale ruhudur, İstiklal Marşı'ndaki kurtuluş ruhudur. Bizler aynı ruhla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Gönül belediyeciliğini bütün Beyoğlulular ile inşa edeceklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:
"Sayın Devlet Bahçeli'ye ithaf edilen 'Siz bekçi misiniz?' sorusuna, bizler Beyoğlu'ndan, bütün kardeşlerimizle birlikte diyoruz ki, evet bizler bu topraklarda milletin bekçisi olacağız, bayrağın bekçisi olacağız, vatanın bekçisi olacağız, ezanın bekçisi olacağız inşallah. Bir daha İstiklal Marşı'nın yazılmasına izin vermeyeceğiz. Her türlü tehdide ve işgale boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz. Onun için mabedimize uzanan namahrem ellerini hep birlikte kıracağız. Ezanımızı susturmak isteyenlere karşı tarihimizden, inancımızdan, medeniyetimizden aldığımız güçle dimdik duracağız."
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