İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı nedeniyle Beyoğlu'nda anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayata gözlerini yumduğu, İstiklal Caddesi üzerindeki Mısır Apartmanı önünde düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Mısır Apartmanı önünde toplanan grup, Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Çamlı burada yaptığı konuşmada, millet olarak İstiklal Marşı'nın yansıttığı ruhun idrakinde olunduğunu ifade ederek, "10 senede bir yapılan darbeler, bu idrakimizi baltalayamadı. En son 15 Temmuz'da Amerikan köpekleri aracılığıyla üzerimize helikopterlerden, satılmış köpeklerin tüfeklerinden çıkan mermilerle istiklalimize kast edildi, beceremediler." dedi.

31 Mart seçimlerinde de beka meselesi şuuruyla uyanık olunması gerektiğini vurgulayan Çamlı, "Hiç kimse heveslenmesin. Bu millet ne diyorsa, bu topraklarda o olacaktır. Asla ve asla istiklalimizi terk etmeyecek ve kimseye vermeyeceğiz." diye konuştu.