"İstikrarın teminatı AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşte istikrarın, huzurun teminatı da AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. O yüzden 31 Mart'ta en güçlü desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Gül, AK Parti İl Başkanlığınca merkez Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin aziz millete hizmetkar olmak için yola çıktığını ve şerefle yolculuğuna devam ettiğini belirtti.

Millete hakim olmak için değil hizmet etmek için yol yürüdüklerini ifade eden Gül, AK Parti'nin vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını çözerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Eski Türkiye'den eser kalmadığına ve ülkenin çok önemli yerlere geldiğine dikkati çeken Bakan Gül, "Eski Türkiye'de yasaklar, istikrarsızlık, memurun, işçinin, çiftçinin derdini düşünmeyen yönetim anlayışı vardı. Eskiden hastane önünde kuyruk, hastane önünde sırası gelmediği için hayatını kaybeden, hatta başörtülü diye hastanede hizmet verilmeyen bir Türkiye fotoğrafı vardı." dedi.

Bakan Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin eski alışkanlıklara son vererek yeni bir dönem başlattığını belirterek şöyle konuştu: