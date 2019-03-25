İSTİNAF MAHKEMESİ İSTANBUL'DAKİ FETÖ ANA DAVASI'NIN KARARINI ONADI

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

İstinaf Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan 14 rütbeli askerin yerel mahkemede aldığı cezaları usul ve yasaya uygun bularak onadı. Aralarında 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının bulunduğu 14 tutuklu askerin 12'si yerel mahkeme tarafından "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Darbe girişimi gecesi meydana gelen ölümlerden dolayı 5 sanık 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Sanıkların kararın bozulması için yaptığı başvuruyu dosya üzerinden karara bağlayan 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçen yıl Nisan ayında verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek, sanıkların istinaf taleplerini esastan reddetti. Sanıkların, İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay'a başvurma hakları bulunuyor.

NE OLMUŞTU ?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Nisan 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tuttuğu tutuklu sanıklar eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık ve eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Tuğgeneral Yüksel Durak'ı, "Görevi kötüye kullanmak" ve "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına uymamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 6 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıklar Eyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli ayrıca, darbe girişimi gecesi İstanbul'da yaşanan ölüm olaylarından dolayı, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı.