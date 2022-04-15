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İsveç'te Kur'an yakarak gündeme gelen Rasmus Paludan kimdir? Rasmus Paludan nereli ve kaç yaşında?

15.04.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te Kur'an yakarak gündeme gelen Rasmus Paludan, skandal olayın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Olay Türkiye'nin aralarında bulunduğu birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. İsveç'te Kur'an yakarak gündeme gelen Rasmus Paludan kimdir? Rasmus Paludan nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) Genel Başkanına ilişkin bilgiler...

İsveç'te Kur'an yakarak gündeme gelen Rasmus Paludan kimdir? Rasmus Paludan nereli ve kaç yaşında?

İsveç'te Kur'an yakarak gündeme gelen Rasmus Paludan tepki çeken olay nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisinin liderine bir tepki de Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel'den geldi. Mikail Yüksel "Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim" diyerek skandal olayı yorumladı. Peki İsveç'te Kur'an yakarak gündeme gelen Rasmus Paludan kimdir? Rasmus Paludan nereli ve kaç yaşında? Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) Genel Başkanı ile ilgili bilgiler haberimizde.

İSVEÇ'TE KUR'AN YAKARAK GÜNDEME GELEN RASMUS PALUDAN KİMDİR?

Rasmus Palu'dan 2 Ocak 1982 tarihinde Danimarka, North Zealand'da dünyaya geldi.

Rasmus Palu'dan 1997 yılında başladığı Elsinore High School'dan 2000 yılında mezun olmuştur. 2001-2008 yılları arasında Danimarka Millî Müzesi'nde eğitim görmüştür.

Rasmus Paludan, Müslümanlara yönelik ırkçı ve İslamofobik söylemlerle bilinir.

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İsveç
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