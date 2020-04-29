'İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken ile akrabalık' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, toplantı sonrası basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Koca, kendisine yöneltilen İsveç'ten ambulans uçakla ülkemize getirilen Emrullah Gülüşken ile akrabalık" iddialarıyla ilgili soruya "Benim hiçbir akrabalık bağım yok" yanıtını verdi.

İşte Koca'nın o soruya verdiği yanıt:

Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Aracılık olanlardan da akrabam ya da tanışıklığım olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı. Sonra bana bilgi ulaşıldı. Büyükelçi ile konuştuk, kendileri de özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin uygun olduğunu söyledi ve Türkiye'ye getirilmiş oldu. Şuan Ankara'da tedavi ediliyor. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Ciddi bir solunum problemi olmamasına rağmen kalp rahatsızlığını söylemiş olması. Bizim takiplerimizde de muhtemelen kapak sorunlarının olduğunu biliyoruz. Ciddi bir sorun olmadığını anlıyoruz. Baba ve 3 çocuğu getirildi. Büyük kızında ve 10 yaşındaki çocukta da pozitif çıktı. İsveç bunu bilmiyordu. 7 yaşındaki çocukta da negatif çıktı. Dolayısıyla 2 gün sonra servise alındı ve takibi yapıldı.

Dünyada hastaların tüm sorunlarına hiçbir ücret almaksızın müdahale eden, hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz.

Sadece İsveç'ten getirmedik. Biz bu süreçte daha dün Rusya'dan vatandaşımızı getirdik.

