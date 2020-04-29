HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken ile akrabalık' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt

'İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken ile akrabalık' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 18:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısı sonrası kendisine yöneltilen "Emrullah Gülüşken ile akrabalık" iddiaları sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, "Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Aracılık olanlardan da akrabam ya da tanışıklığım olmadı" dedi.

'İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken ile akrabalık' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, toplantı sonrası basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Koca, kendisine yöneltilen İsveç'ten ambulans uçakla ülkemize getirilen Emrullah Gülüşken ile akrabalık" iddialarıyla ilgili soruya "Benim hiçbir akrabalık bağım yok" yanıtını verdi.

İşte Koca'nın o soruya verdiği yanıt:

Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Aracılık olanlardan da akrabam ya da tanışıklığım olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı. Sonra bana bilgi ulaşıldı. Büyükelçi ile konuştuk, kendileri de özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin uygun olduğunu söyledi ve Türkiye'ye getirilmiş oldu. Şuan Ankara'da tedavi ediliyor. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Ciddi bir solunum problemi olmamasına rağmen kalp rahatsızlığını söylemiş olması. Bizim takiplerimizde de muhtemelen kapak sorunlarının olduğunu biliyoruz. Ciddi bir sorun olmadığını anlıyoruz. Baba ve 3 çocuğu getirildi. Büyük kızında ve 10 yaşındaki çocukta da pozitif çıktı. İsveç bunu bilmiyordu. 7 yaşındaki çocukta da negatif çıktı. Dolayısıyla 2 gün sonra servise alındı ve takibi yapıldı.

Dünyada hastaların tüm sorunlarına hiçbir ücret almaksızın müdahale eden, hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz.

Sadece İsveç'ten getirmedik. Biz bu süreçte daha dün Rusya'dan vatandaşımızı getirdik.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Yoğunluk arttıİstanbul'da şaşırtan görüntü! Yoğunluk arttı
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

Türk kökenli polis memuru ABD'deki koronavirüs yansımalarını anlattı

Türk kökenli polis memuru ABD'deki koronavirüs yansımalarını anlattı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Diğer Haberler
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Koca'dan 'Pik noktasına geldik mi?' sorusuna yanıt

Bakan Koca'dan 'Pik noktasına geldik mi?' sorusuna yanıt

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Yoğunluk arttı

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Yoğunluk arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis kurşunuyla hayatını kaybeden gencin babasına taziye telefonu

Polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti! Erdoğan'dan babasına taziye telefonu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.