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İsveç'te ırkçılardan "Müslümanları öldürün" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

İsveç'te ırkçı korsanlar tarafından ele geçirilen Sosyal Demokrat Partisinin Twitter hesabından "Müslümanların öldürün" mesajı paylaşıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te hükümetin en büyük ortağı Sosyal Demokrat Partisinin sosyal medya hesabının ırkçı korsanlar tarafından ele geçirildiği ve hesaptan ''Bütün Müslümanları öldürün" paylaşımı yapıldığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, 850 bine yakın takipçisi bulunan Twitter hesabının gece saat 02.00'de ırkçılar tarafından ele geçirildiği ve sabah saat 09.30'da kontrol altına alındığı belirtildi.

Irkçı korsanlarca hesaptan ''Bütün Müslümanları öldürün" mesajının yanı sıra İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Lideri Stefan Löfven'in emekliye ayrıldığı ve askeriyede teğmen olarak göreve başladığı yönünde mesajlar paylaşılırken, ülkede uyuşturucu madde satışının serbest bırakıldığı yönünde tweet'ler de atıldı.

Parti Basın Sözcüsü Åsa Söderén, mesajların kendileri ile hiçbir alakası olmadığını ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Stefan Löfven isveç Müslman Twitter

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