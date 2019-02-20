İsviçre’deki çığ faciasında arama çalışmalarına son verildi

İsviçre Alpleri’nde dün meydana gelen çığ faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildiği, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Crans-Montana kentinde Plaine-Morte adlı kayak pistinde dün yerel saatle 14.15’te çığ düştü. Facianın ardından polis ekipleri, 8 helikopter ve 8 köpeğin katıldığı arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Valais kantonu polisi tarafından yapılan açıklamada, biri ağır 4 kişiye yaralı olarak ulaşıldığı arama kurtarma çalışmalarının bu sabah sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, gerekli görülürse arama çalışmalarının yeniden başlatılabileceği ve can kaybı yaşandığına ilişkin herhangi bir işaret tespit edilmediği ifade edildi.

Yerel kaynaklar, dün yaşanan çığ felaketinin ardından 10-12 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşmıştı.



