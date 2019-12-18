İsviçre'deki Küresel Mülteci Forumu sona erdi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türkiye'nin de eş başkanı olduğu 1'nci Küresel Mülteci Forumu'nda yapılan ilk analizlerin 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu gösterdiğini duyurdu.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde dün başlayan ve Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Kosta Rika, Etiyopya ve Almanya'nın eş başkanlık yaptığı forum sona erdi.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Dünya Bankası Grubu tarafından mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerde özel sektörün desteklenmesi ve yeni iş imkanları oluşturulması için 4,7 milyarı aşkın taahhütte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Inter Amerikan Kalkınma Bankasının 1 milyar dolar taahhütte bulunduğu, bunlara ek olarak da pek çok farklı ülke ve foruma katılan diğer paydaşların mültecilere ve ev sahibi topluluklara 2 milyar doların üzerinde mali destek sözü verdiği kaydedildi.

Dünya genelinde 25,9 milyon mültecinin olduğu vurgulanan açıklamada, "Özel sektör, zorla yerinden edilmiş kişiler için şimdiye kadarki en geniş kapsamlı taahhütte bulundu." ifadesi yer aldı.