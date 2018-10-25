İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 46 Afrika ülkesinin ve Afrika Birliği de dahil olmak üzere 13 uluslararası kuruluşun katılımıyla İtalya-Afrika Bakanlar Konferansı düzenlendi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Demografik dinamikler, çevre ve iklimle ilgili krizler ve çatışmalar, Afrika kıtasında nüfusun hareketini eşi görülmemiş şekilde körükledi." dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de İtalya’nın geçen yıl kasım ayında Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen 5. Afrika Birliği-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde izlenen yolun arkasında olduğunu aktardı.

Conte, son olarak AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından önerilen "Avrupa ile Afrika arasındaki ittifak" teklifini de desteklemeye hazır olduğunu belirterek, "Afrika kıtasında hem hükümet düzeyinde hem de sivil toplum kuruluşu çabalarıyla her zaman faaliyet göstermiş olan İtalya, bir önder olarak rolünü oynamaya hazırdır. ‘Afrika’nın güvenliği, bizim güvenliğimizdir’ lafı da sadece bir söz değil, somut bir gerçekliktir." diye konuştu.