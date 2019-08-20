HABER

İtalya Başbakanı Conte: “Salvini kendi çıkarının peşinde”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 20:44 | Son Güncelleme

İstifa edeceğini duyuran İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Senato’daki konuşmasında Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi kendi partisinin çıkarları peşinde olmakla suçladı.İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Senato’ya seslendiği konuşmasında Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı ve aynı zamanda Hükümet ortağı aşırı sağcı Lig Partisi (Lega) lideri Matteo Salvini’yi hedef gösterdi.

İstifa edeceğini duyuran İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Senato’daki konuşmasında Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi kendi partisinin çıkarları peşinde olmakla suçladı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Senato’ya seslendiği konuşmasında Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı ve aynı zamanda Hükümet ortağı aşırı sağcı Lig Partisi (Lega) lideri Matteo Salvini’yi hedef gösterdi. İstifasını İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunacak olan Conte, Salvini’yi ‘kendi ve partisinin çıkarları peşinde koşmakla’ suçladı.
İtalya Cumhurbaşkanı’nı yaşanan krizden sonra parlamento içinden yeni bir hükümet kurulmasına ya da erken genel seçimlere gitmesine karar vereceğini vurgulayan Başbakan erken seçimin ülke için "ciddi riskler oluşturabileceğini " ifade etti.
İtalya ve Fransa arasında yapılması planlanan bir hızlı tren projesi hakkında İtalyan hükümetinin iki kanadının ters düşmesinin ardından İçişleri Bakanı Salvini, Başbakan Giuseppe Conte’ye hükümetin çoğunluğu kaybettiğini söylemişti. Salvini, “Artık tek seçenek sandığa gitmek” diyerek tatilde olan Senato’nun toplanarak güven oylamasına gidilmesini istemişti. Bu çağrı üzerine 13 Ağustos’ta toplanan İtalyan Senatosu Genel Kurulu, Salvini’nin 14 Ağustos’ta güvenoyu yoklaması yapılması talebini reddetmiş, Senato’nun 20 Ağustos tarihinde toplanılmasına karar vermişti.
İtalyan basınına göre, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın Parlamento içinden bir çözüm istemesi ve dağılan hükümetin populist ortağı Beş Yıldız Hareketi ile ana muhalefette bulunan Demokratik Parti arasında koalisyona kurulması en gerçekçi senarya olarak ortaya çıkıyor.

Milyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşifMilyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşif
CHP'li eski belediye başkanı disipline sevk edildiCHP'li eski belediye başkanı disipline sevk edildi
Suriyelilerin kurduğu hayatlar 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselindeSuriyelilerin kurduğu hayatlar 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinde

En Çok Okunan Haberler

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

'Fiyata bakmadan altın alın!'

'Fiyata bakmadan altın alın!'

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan kayyum açıklaması!

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

AK Parti'den görevden alınan HDP'li başkanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den 'kayyum' açıklaması!

İzmir'deki orman yangınında THK uçakları kullanılmadı mı? CHP Sözcüsü'nden tepki

İzmir'deki orman yangınında THK uçakları kullanılmadı mı?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ifadeye çağrıldı

Belediye başkanı ifadeye çağrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.