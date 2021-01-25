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İtalya Başbakanı Conte, istifa edeceğini açıkladı

25.01.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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İtalya Başbakanı Conte, istifa edeceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından birinin desteğini çekmesinin ardından yarın istifa edeceğini açıkladı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Conte yarın Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacak. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın yeni bir çoğunluk formülüyle hükümet kurma görevini tekrar Conte'ye vermesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Conte yeni hükümeti kurmayı başaramazsa bir ulusal mutabakat ya da teknokrat hükümeti kurulması da ihtimal dahilinde.

Mevcut parlamentoda yeni bir hükümet formülü bulunamazsa erken seçimlere gidilebilir. Anketler, olası bir erken seçimi halen muhalefette olan sağ ittifakın kazanacağını gösteriyor.

Conte'nin istifa edeceğini açıklamasının ardından koalisyon ortaklarından Başbakan'a destek mesajları gelmeye başladı. 5 Yıldız Hareketi ile birlikte koalisyon hükümetinin büyük ortaklarından olan Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti, Conte liderliğinde geniş katılımlı bir hükümete destek vereceklerini söyledi.

Koalisyonun küçük ortaklarından Özgürler ve Eşitler partisinden Sağlık Bakanı Roberto Speranza da "Conte'nin yanındayım" mesajı verdi.

Giuseppe Conte istifasının ardından yeni bir hükümet kurmayı başarırsa bu üst üste kurduğu 3. hükümet olacak. Herhangi bir partiye bağlı olmasa da 5 Yıldız Hareketi'ne yakın olan Conte, 2018'de başbakanlığa gelmeden önce siyaset dünyasında tanınmayan, avukatlık ve profesörlük yapan bir isimdi.

Conte'nin başbakanlığını yaptığı mevcut hükümet, İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kurulan 66. hükümetti.

BU AŞAMAYA NASIL GELİNDİ?

Başbakan'ın istifasına giden süreç koalisyonun küçük ortaklarından Yaşayan İtalya partisinin 13 Ocak'ta desteğini çekmesiyle başladı.

Yaşayan İtalya'nın liderliğini yapan eski başbakanlardan Matteo Renzi, Avrupa Birliği'nin sağladığı pandemi yardım fonunun yönetimi gibi bazı konularda anlaşmazlık yaşandığı gerekçesiyle hükümetten ayrılmıştı.

Conte hükümeti geçen hafta parlamentoda yapılan güven oylamasını ise, Yaşayan İtalya'nın ret değil çekimser oy kullanması sayesinde geçebilmişti.

Ancak bu hafta parlamentoda yapılması planlanan başka bir oylamada hükümetin çoğunluğa ulaşamaması büyük ihtimal olarak görülüyordu.

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