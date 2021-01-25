İtalya Başbakanı Conte, istifa edeceğini açıkladı

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Conte yarın Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacak. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın yeni bir çoğunluk formülüyle hükümet kurma görevini tekrar Conte'ye vermesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Conte yeni hükümeti kurmayı başaramazsa bir ulusal mutabakat ya da teknokrat hükümeti kurulması da ihtimal dahilinde.

Mevcut parlamentoda yeni bir hükümet formülü bulunamazsa erken seçimlere gidilebilir. Anketler, olası bir erken seçimi halen muhalefette olan sağ ittifakın kazanacağını gösteriyor.

Conte'nin istifa edeceğini açıklamasının ardından koalisyon ortaklarından Başbakan'a destek mesajları gelmeye başladı. 5 Yıldız Hareketi ile birlikte koalisyon hükümetinin büyük ortaklarından olan Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti, Conte liderliğinde geniş katılımlı bir hükümete destek vereceklerini söyledi.

Koalisyonun küçük ortaklarından Özgürler ve Eşitler partisinden Sağlık Bakanı Roberto Speranza da "Conte'nin yanındayım" mesajı verdi.

Giuseppe Conte istifasının ardından yeni bir hükümet kurmayı başarırsa bu üst üste kurduğu 3. hükümet olacak. Herhangi bir partiye bağlı olmasa da 5 Yıldız Hareketi'ne yakın olan Conte, 2018'de başbakanlığa gelmeden önce siyaset dünyasında tanınmayan, avukatlık ve profesörlük yapan bir isimdi.