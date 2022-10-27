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İtalya'da Başbakan Meloni hükümeti Senato’dan da güvenoyu aldı

27.10.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni’nin hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin ardından parlamentonun üst kanadı Senato’dan da güvenoyu aldı.

İtalya'da Başbakan Meloni hükümeti Senato’dan da güvenoyu aldı

İtalya'da yeni hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve 24 bakanı, yemin ederek göreve başlamasının ardından dün parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin ilk güvenoyunu almıştı. Senato Genel Kurulu'na hükümetin programını sunan Başbakan Meloni, ardından yapılan güven oylamasında 79 "hayır" oyuna karşılık, 115 "evet" oyuyla güvenoyunu aldı. Güven oylamasına 200 sandalyeli Senato’da 199 senatör katılırken, 5 senatör çekimser kaldı.

SENATÖRLERDEN MELONI'YE 'BARIŞ' TEPKİSİ

İtalya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe ilişkin Senato Genel Kurulu'na yaptığı açıklamada politika referanslarının “barış” kelimesini içermemesine tepki gösteren senatörlere cevap veren Meloni, “Birisi bunun savaştan zevk aldığım anlamına geldiğini düşünüyorsa, yanılıyor. Ama insanın barışa nasıl ulaştığını anlamamız gerekiyor. Bir gösteride gökkuşağı bayrağı sallayarak barış yapılmaz. Bu şekilde barışı sağlamak zor'' dedi.

Oylamadan sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise Meloni, "İtalya'nın karşı karşıya olduğu acil durumlara yanıt vermek için hemen çalışmaya başlayacağız" dedi.

İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'nda faşizmin çöküşünden bu yana seçimleri kazanan ilk aşırı sağ liderliğindeki hükümetin, son güvenoyunu da alması ile önünde hiçbir engel kalmadı. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (Fdl) lideri Meloni, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu. (İHA)

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