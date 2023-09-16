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İtalya’da hava akrobasi uçağı düştü! 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

16.09.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da hava akrobasi takımına ait bir uçak prova uçuşu sırasında düştü. Uçağın parçalarının o sırada oradan geçen bir araca isabet etmesi sonucu araçta bulunan 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

İtalya’da hava akrobasi uçağı düştü! 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

İtalya’nın kuzeyindeki Torino şehrinde İtalya Hava Kuvvetleri hava akrobasi takımına ait bir uçak, dün prova uçuşu sırasında düştü.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Frecce Tricolori timine ait uçağın parçalarının o sırada oradan geçen bir araca isabet etmesi sonucu araçta bulunan 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Araçta 4 kişilik bir ailenin olduğu ve diğer 3 kişinin yanık tedavisi gördüğü kaydedildi. Düşme esnasında kaydedilen görüntülerde paraşütle uçaktan atladığı görülen pilotun ise yanık tedavisi gördüğü bildirildi.

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KAZANIN NEDENİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Akrobasi takımının Torino Caselle Havaalanı’ndan kalkış yapmasının hemen ardından gerçekleşen kazanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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