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İtalya'da havai fişek faciası: 1 çocuk hayatını kaybetti, yüzlerce kuş telef oldu

01.01.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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İtalya'da havai fişek faciası: 1 çocuk hayatını kaybetti, yüzlerce kuş telef oldu

İtalya'da yılbaşında sokağa çıkma yasağı ve havai fişek ateşlenmesi yasağına rağmen birçok yerde patlama sesleri duyuldu. Asti kentinde havai fişekle karnından yaralanan 1 çocuk hayatını kaybederken, başkent Roma'da yüzlerce kuş telef oldu.

İtalya'da yeni yıl kutlamalarında ateşlenen havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne yol açtı. Başkent Roma'da bir vatandaşın Termini tren istasyonunu yakınlarında çekerek sosyal medyada yayınladığı görüntülerde çoğu sığırcık olmak üzere çok sayıda yaralı ve ölü kuş olduğu görüldü.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 79 KİŞİ YARALANDI

İtalya Kamu Güvenliği Dairesi'nin açıkladığı verilere göre yeni yıl kutlamaları sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi de yaralandı. Yaralıların 23'ü hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin Asti kentinde 13 yaşında bir çocuk olduğu, havai fişekle karnından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinde 64 bin 855 denetim yapıldığını, 1 bin 347 kişiye ceza kesildiğini ve 16 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Öte yandan İtalya'da 31 Aralık-4 Ocak arasında "kırmızı bölge" uygulaması kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. (İHA)

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