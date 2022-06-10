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İtalya'da helikopter kayboldu! Dikkat çeken Türkiye detayı

10.06.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 6 yabacı uyruklu yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Öte yandan helikopterin içindeki kişilerden 4'ünün Türk olabileceği bildirildi.

İtalya'da helikopter kayboldu! Dikkat çeken Türkiye detayı

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopterin kaybolduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.

Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.

YOLCULARDAN 4'Ü TÜRK OLABİLİR

Haberde, helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk, 2'sinin de Lübnanlı olabileceği kaydedildi.

Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerinde durdurulduğu, sabah tekrar başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Yerel halkın verdiği bilgiye göre, hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı.

Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.

Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.

Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti. (AA)

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