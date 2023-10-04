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İtalya'da katliam gibi kaza! Turist otobüsü üst geçitten uçtu: 21 ölü, 15 yaralı...

04.10.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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İtalya'nın Venedik şehrinde turistleri taşıyan otobüs üst geçitten geçtiği sırada düştü. Yetkililerden yapılan açıklamada, talihsiz kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 15 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

İtalya'da katliam gibi kaza! Turist otobüsü üst geçitten uçtu: 21 ölü, 15 yaralı...

Her sene turist akınına uğrayan İtalya'nın Venedik kentinde dün akşam meydana gelen kazada turistleri taşıyan otobüs, 30 metrelik üst geçitten uçarak beton zemine çakıldı. Veneto Bölgesi Acil Servisi (SUEM VENETO), ölen 21 kişinin arasında kadın ve çocukların da olduğunu açıkladı.

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İtalyan medyası, otobüste Ukraynalı, Alman, Fransız, Hırvat ve İspanyol yolcuların bulunduğunu, yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi. Yaralanan yolcular arasında durumu ağır olanların da olduğu ifade edilirken, kazanın nasıl gerçekleştiğinin henüz belirlenemediği aktarıldı.

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OTOBÜS TERS DÖNMÜŞ HALDE BULUNDU

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kazanın ardından olay yerinde yapılan kurtarma çalışmalarını paylaştı. Görüntülerde, otobüsün ters şekilde beton zeminde durduğu ve ağır hasar aldığı görüldü. (DHA)


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İtalya turist Venedik kaza

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