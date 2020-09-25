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İtalya'da son 24 saatte 1912 yeni vaka

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 21:17 | Son Güncelleme

İtalya'da sıkı karantina tedbirlerinin kalktığı mayıs başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka artışı kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte 1912 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 1912 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, İtalya'da sıkı karantina tedbirlerinin kalktığı mayıs ayı başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka artışı oldu.

Son yeni vakalarla birlikte salgın başından bu yana virüse yakalanan kişi sayısı ise 306 bin 235 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 47 bin 718'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 244'e geriledi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak, 35 bin 801'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 954 artarak, 222 bin 716'ya ulaştı.

ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİNE 6,5 MİLYAR AVRO

Bu arada, bugün Roma’daki Yabancı Basın Derneği’nde bir basın toplantısı düzenleyen İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, şu anki Kovid-19 vaka artışlarını değerlendirirken, şubat-mart dönemine göre durumun daha farklı olduğunu, kendilerinin de daha hazırlıklı olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Sileri, İtalya'daki yeni vaka artışının, diğer Avrupa ülkelerine göre daha yavaş olduğunu ayrıca İtalyanların bu durumu kavrayıp, kurallarla yaşamayı kabul ettiğini söyledi.

Sileri, salgın başından bu yana ulusal sağlık sistemine 6,5 milyar avroluk kaynak tahsis ettiklerini belirtti. (AA)


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