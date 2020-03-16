İtalya'daki enstitünün açıkladığı koronavirüs rakamları korkuttu!

Araştırmaya göre 15 Mart itibariyle İtalya’da hayatını koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809.
13 Mart tarihli araştırmaya göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin;
Yaş ortalaması: 79,4
En genci: 39
En yaşlısı: 100
Kadınların yaş ortalaması: 84
Erkeklerin yaş ortalaması: 79
Erkek:1 kişi
Kadın:1 kişi
Erkek:2 kişi
Kadın:2 kişi
Erkek:19 kişi
Kadın:6 kişi
Erkek:62 kişi
Kadın:18 kişi
Erkek: 286 kişi
Kadın:76 kişi
Erkek:306 kişi
Kadın:139 kişi
Erkek:50 kişi
Kadın:48 kişi
0-38 yaş arası %0, yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası hayatını kaybeden yok.
39-40 yaş arası %0,1
40-49 yaş arası %0,1
50-59 yaş arası %0,6
60-69 yaş arası %2,7
70-79 yaş arası %9,6
80-89 yaş arası %16,6
90 yaş ve üzeri %19.0
Hayatını kaybedenlerin
% 26,1’nin 1(bir) ağır hastalığı vardı
% 25,7’sinin 2(iki) ağır hastalığı vardı
% 47,0’sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı vardı.
Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yoktu.(Araştırmalar devam ediyor.)
Hayatını kaybedenlerin:
% 37,2’si iskemik kalp hastası
% 26,5’inde atrium kasılması (kalp hastalığı)
% 8.2’si inme, iskemik beyin damar hastası
% 76,5’i yüksek tansiyon
% 37,3’ü şeker hastası
% 4.5’i demas(bunama)
% 9,7’si kronik akciğer hastası
% 19,4’ü son 5 yıldır devam eden kanser hastası
% 2,6’sı karaciğer hastası
% 17,5’inin böbrek yetmezliği var
Hayatını kaybedenlerin
% 83’ü nefes darlığı
% 80’i yüksek ateş
% 45’i öksürük
% 4’ü ishal
% 4’ü hemoptizi (kan tükürme)
şikayetleriyle hastalığa yakalandılar.
Hayatını kaybedenlerin %98,8’inde nefes almakta güçlük çektikleri saptandı.
Hayatını kaybeden en genç iki kişinin yaşları 39.
Birincisi erkek, psikolojik hastalığının yanısıra şekeri ve obezitesi vardı.
İkincisi ise kadın, tümörü vardı.
Kaynak: Instituto Superiore di Sanità resmi internet sitesi Italya’daki Türkler sayfasına Ali Altunörs tarafından derlenmiştir.