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İtalya'daki enstitünün açıkladığı koronavirüs rakamları korkuttu!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

İtalyan bir araştırma enstitüsü olan Instituto Superiore di Sanità'nın açıkladığı rakamlar koronavirüs salgınının boyutlarını gözler önüne serdi.

İtalya'daki enstitünün açıkladığı koronavirüs rakamları korkuttu!

Araştırmaya göre 15 Mart itibariyle İtalya’da hayatını koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809.

13 Mart tarihli araştırmaya göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin;

Yaş ortalaması: 79,4

En genci: 39

En yaşlısı: 100

Kadınların yaş ortalaması: 84

Erkeklerin yaş ortalaması: 79

30-39 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:1 kişi
Kadın:1 kişi

40-49 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:2 kişi
Kadın:2 kişi

50-59 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:19 kişi
Kadın:6 kişi

60-69 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:62 kişi
Kadın:18 kişi

70-79 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek: 286 kişi
Kadın:76 kişi

80-89 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:306 kişi
Kadın:139 kişi

90 yaş ve üzeri hayatını kaybeden

Erkek:50 kişi
Kadın:48 kişi

Hastalığa yakanıp hayatını kaybedenlerin oranı:

0-38 yaş arası %0, yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası hayatını kaybeden yok.

39-40 yaş arası %0,1
40-49 yaş arası %0,1
50-59 yaş arası %0,6
60-69 yaş arası %2,7
70-79 yaş arası %9,6
80-89 yaş arası %16,6
90 yaş ve üzeri %19.0

Hayatını kaybedenlerin

% 26,1’nin 1(bir) ağır hastalığı vardı
% 25,7’sinin 2(iki) ağır hastalığı vardı
% 47,0’sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı vardı.

Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yoktu.(Araştırmalar devam ediyor.)

Hayatını kaybedenlerin:

% 37,2’si iskemik kalp hastası
% 26,5’inde atrium kasılması (kalp hastalığı)
% 8.2’si inme, iskemik beyin damar hastası
% 76,5’i yüksek tansiyon
% 37,3’ü şeker hastası
% 4.5’i demas(bunama)
% 9,7’si kronik akciğer hastası
% 19,4’ü son 5 yıldır devam eden kanser hastası
% 2,6’sı karaciğer hastası
% 17,5’inin böbrek yetmezliği var
Hayatını kaybedenlerin
% 83’ü nefes darlığı
% 80’i yüksek ateş
% 45’i öksürük
% 4’ü ishal
% 4’ü hemoptizi (kan tükürme)
şikayetleriyle hastalığa yakalandılar.

Hayatını kaybedenlerin %98,8’inde nefes almakta güçlük çektikleri saptandı.

Hayatını kaybeden en genç iki kişinin yaşları 39.

Birincisi erkek, psikolojik hastalığının yanısıra şekeri ve obezitesi vardı.

İkincisi ise kadın, tümörü vardı.

Kaynak: Instituto Superiore di Sanità resmi internet sitesi Italya’daki Türkler sayfasına Ali Altunörs tarafından derlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Enstitü koronavirüs covid19

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