İtalya'daki enstitünün açıkladığı koronavirüs rakamları korkuttu!

Araştırmaya göre 15 Mart itibariyle İtalya’da hayatını koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809.

13 Mart tarihli araştırmaya göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin;

Yaş ortalaması: 79,4

En genci: 39

En yaşlısı: 100

Kadınların yaş ortalaması: 84

Erkeklerin yaş ortalaması: 79

30-39 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:1 kişi

Kadın:1 kişi

40-49 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:2 kişi

Kadın:2 kişi

50-59 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:19 kişi

Kadın:6 kişi

60-69 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:62 kişi

Kadın:18 kişi

70-79 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek: 286 kişi

Kadın:76 kişi

80-89 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:306 kişi

Kadın:139 kişi

90 yaş ve üzeri hayatını kaybeden

Erkek:50 kişi

Kadın:48 kişi

Hastalığa yakanıp hayatını kaybedenlerin oranı:

0-38 yaş arası %0, yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası hayatını kaybeden yok.

39-40 yaş arası %0,1

40-49 yaş arası %0,1

50-59 yaş arası %0,6

60-69 yaş arası %2,7

70-79 yaş arası %9,6

80-89 yaş arası %16,6

90 yaş ve üzeri %19.0

Hayatını kaybedenlerin

% 26,1’nin 1(bir) ağır hastalığı vardı

% 25,7’sinin 2(iki) ağır hastalığı vardı

% 47,0’sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı vardı.

Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yoktu.(Araştırmalar devam ediyor.)

Hayatını kaybedenlerin:

% 37,2’si iskemik kalp hastası

% 26,5’inde atrium kasılması (kalp hastalığı)

% 8.2’si inme, iskemik beyin damar hastası

% 76,5’i yüksek tansiyon

% 37,3’ü şeker hastası

% 4.5’i demas(bunama)

% 9,7’si kronik akciğer hastası

% 19,4’ü son 5 yıldır devam eden kanser hastası

% 2,6’sı karaciğer hastası

% 17,5’inin böbrek yetmezliği var

Hayatını kaybedenlerin

% 83’ü nefes darlığı

% 80’i yüksek ateş

% 45’i öksürük

% 4’ü ishal

% 4’ü hemoptizi (kan tükürme)

şikayetleriyle hastalığa yakalandılar.